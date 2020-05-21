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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:11
https://ria.ru/20200521/1571779328.html
Мишустин поручил строго контролировать выплаты медикам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778421_0:173:3027:1876_1036x0_80_0_0_9aa88aa115877429bef1c9da6e18f2f2.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил строго контролировать выплаты медикам

13:11 21.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минздрав РФ и Казначейство должны держать ситуацию с выплатами медикам под жестким контролем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Министерство здравоохранения и Федеральное казначейство должны держать эту ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы все работники медицинские, водители скорой помощи получили положенные им президентские выплаты", - сказал премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ
13:08Распространение нового коронавируса
Мишустин заявил, что оснований для задержек выплат медикам нет
В начале апреля президент РФ Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты.
Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.
Медицинские работники
01:13Распространение нового коронавируса
Кабмин обсудит распределение средств на выплаты медработникам
На прошлой неделе в ходе видеоконференции Путин обратился к главам регионов по поводу выплат медикам, напомнив, что называл конкретные суммы доплат. Он раскритиковал работу по начислению выплат, поскольку на местах развели "какую-то канитель бюрократическую", начали считать часы работы, а не платить по факту.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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