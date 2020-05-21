Мишустин поручил строго контролировать выплаты медикам

"Министерство здравоохранения и Федеральное казначейство должны держать эту ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы все работники медицинские, водители скорой помощи получили положенные им президентские выплаты", - сказал премьер.

Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.