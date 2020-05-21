Мишустин поручил строго контролировать выплаты медикам

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минздрав РФ и Казначейство должны держать ситуацию с выплатами медикам под жестким контролем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Министерство здравоохранения и Федеральное казначейство должны держать эту ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы все работники медицинские, водители скорой помощи получили положенные им президентские выплаты", - сказал премьер.
В начале апреля президент РФ Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты.
Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.
На прошлой неделе в ходе видеоконференции Путин обратился к главам регионов по поводу выплат медикам, напомнив, что называл конкретные суммы доплат. Он раскритиковал работу по начислению выплат, поскольку на местах развели "какую-то канитель бюрократическую", начали считать часы работы, а не платить по факту.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.