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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:08
https://ria.ru/20200521/1571779226.html
Мишустин заявил, что оснований для задержек выплат медикам нет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571725350_0:175:3077:1906_1036x0_80_0_0_e047731c7dec150626bd0555339a91c9.jpg
РИА Новости

Мишустин заявил, что оснований для задержек выплат медикам нет

13:08 21.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Доплаты борющимся с коронавирусом медикам за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, оснований для задержек нет, все разъяснения по этому вопросу переданы в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, поручив оперативно отрабатывать все обращения медиков и ежедневно докладывать о ситуации.
"Главное требование - все начисления должны как можно быстрее доходить до конкретных людей. Все необходимые корректировки и разъяснения по президентским выплатам уже переданы в регионы. Оснований для задержек нет. Для начислений президентских выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков, оплата производится по факту работы с больными коронавирусом. И деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, а в ряде регионов уже начались выплаты за май", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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Он также подчеркнул, что Минздрав и Федеральное казначейство должны держать эту ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы все медработники и водители скорой помощи получили положенные им выплаты.
"Также прошу совместно с Минкомсвязью проверять и оперативно отрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал государственных услуг, и докладывать мне о текущей ситуации ежедневно", - обратился премьер к коллегам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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