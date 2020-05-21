Мишустин заявил, что оснований для задержек выплат медикам нет

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Доплаты борющимся с коронавирусом медикам за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, оснований для задержек нет, все разъяснения по этому вопросу переданы в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, поручив оперативно отрабатывать все обращения медиков и ежедневно докладывать о ситуации.
"Главное требование - все начисления должны как можно быстрее доходить до конкретных людей. Все необходимые корректировки и разъяснения по президентским выплатам уже переданы в регионы. Оснований для задержек нет. Для начислений президентских выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков, оплата производится по факту работы с больными коронавирусом. И деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, а в ряде регионов уже начались выплаты за май", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Он также подчеркнул, что Минздрав и Федеральное казначейство должны держать эту ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы все медработники и водители скорой помощи получили положенные им выплаты.
"Также прошу совместно с Минкомсвязью проверять и оперативно отрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал государственных услуг, и докладывать мне о текущей ситуации ежедневно", - обратился премьер к коллегам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.