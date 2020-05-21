Мишустин заявил, что оснований для задержек выплат медикам нет

"Главное требование - все начисления должны как можно быстрее доходить до конкретных людей. Все необходимые корректировки и разъяснения по президентским выплатам уже переданы в регионы. Оснований для задержек нет. Для начислений президентских выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков, оплата производится по факту работы с больными коронавирусом. И деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, а в ряде регионов уже начались выплаты за май", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.