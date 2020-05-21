В Курганской области рассказали о новых случаях коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая – РИА Новости. Новую коронавирусную инфекцию выявили у троих жителей Курганской области, вернувшихся 19 мая с Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия), сообщил в четверг региональный оперштаб.
Как сообщалось, 19 мая в Курган с вахты в Якутии прибыл 61 житель региона, все прибывшие были направлены на 14-дневную изоляцию в обсерватор в село Чумляк.
"На 21 мая в регионе зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Так, 3 случая выявлены у вахтовиков, прибывших из Якутии, которые находятся в обсерваторе в селе Чумляк", - говорится в сообщении.
Кроме того, 5 новых случаев CODID-19 выявлены в Далматово и Далматовском районе (4 контактные и один завозной из Якутии), один – контактный у жителя Каргапольского района, уточняется в сообщении.
Остальные 10 завозных случаев зафиксированы в Белозерском, Частоозерском, Петуховском, Шумихинском, Мишкинском, Макушинском, Целинном районах и в Кургане - это прибывшие из ХМАО, ЯНАО, Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, добавляется в сообщении.
Всего с начала регистрации заболеваемости в Курганской области зафиксировано 169 случаев новой коронавирусной инфекции, по выздоровлению выписаны 60 заболевших. В регионе продолжается режим повышенной готовности и ограничений. Также соблюдать режим двухнедельной самоизоляции должны все, кто возвращается в регион из ХМАО, ЯНАО, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, это касается и проживающих с ними родственников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.