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2020-05-21T13:20
https://ria.ru/20200521/1571778726.html
Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов
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РИА Новости

Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов

13:00 21.05.2020 (обновлено: 13:20 21.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнатолий Артамонов
Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Артамонов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов направил предложение в посткоронавирусный план передать в федеральную собственность все взлетно-посадочные полосы аэродромов, кроме частных, что позволит снизить финансовую нагрузку на регионы.
"Руководством страны была поставлена задача об увеличении межрегиональных перевозок. И субъекты РФ стараются выполнить эту задачу. Однако положение региональных бюджетов говорит о том, что они нуждаются в материальной помощи", - сказал Артамонов РИА Новости в четверг.
Он полагает, что все ВПП следует передать в федеральную собственность с тем, чтобы государство следило за их состоянием. При этом аэровокзальный комплекс может находиться в собственности региона или частных собственников.
"Минтранс мог бы заключать соглашения с собственниками аэропортов по обслуживанию взлетно-посадочных полос. Прибыль от использования ВПП шла бы в федеральный бюджет", - пояснил он.
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По мнению законодателя, все регионы поддержат эту инициативу, поскольку расходы на содержание взлетно-посадочных полос достаточно значительные.
"Государство будет следить за хорошим состоянием ВПП, правительство будет иметь возможность оперативно принимать решения по использованию ВПП по назначению, особенно при ЧС", - сказал Артамонов.
По его словам, данная инициатива не касается частных аэропортов.
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Совет Федерации РФЭкономикаАнатолий АртамоновПолитика
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