Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава бюджетного комитета Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов направил предложение в посткоронавирусный план передать в федеральную собственность все взлетно-посадочные полосы аэродромов, кроме частных, что позволит снизить финансовую нагрузку на регионы.

"Руководством страны была поставлена задача об увеличении межрегиональных перевозок. И субъекты РФ стараются выполнить эту задачу. Однако положение региональных бюджетов говорит о том, что они нуждаются в материальной помощи", - сказал Артамонов РИА Новости в четверг.

Он полагает, что все ВПП следует передать в федеральную собственность с тем, чтобы государство следило за их состоянием. При этом аэровокзальный комплекс может находиться в собственности региона или частных собственников.

"Минтранс мог бы заключать соглашения с собственниками аэропортов по обслуживанию взлетно-посадочных полос. Прибыль от использования ВПП шла бы в федеральный бюджет", - пояснил он.

По мнению законодателя, все регионы поддержат эту инициативу, поскольку расходы на содержание взлетно-посадочных полос достаточно значительные.

"Государство будет следить за хорошим состоянием ВПП, правительство будет иметь возможность оперативно принимать решения по использованию ВПП по назначению, особенно при ЧС", - сказал Артамонов.