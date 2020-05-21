В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 95 тысяч

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 95 тысяч, почти три тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, с начала эпидемии коронавирусом на африканском континенте заразились 95 332 человека. По меньшей мере 2 995 пациентов с COVID-19 скончались.
Отмечается, что более 34 тысяч человек выздоровели.
Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (680), Алжире (568) и ЮАР (339).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.