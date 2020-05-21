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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:59
https://ria.ru/20200521/1571778640.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 95 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 95 тысяч

12:59 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 95 тысяч, почти три тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, с начала эпидемии коронавирусом на африканском континенте заразились 95 332 человека. По меньшей мере 2 995 пациентов с COVID-19 скончались.
Отмечается, что более 34 тысяч человек выздоровели.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в ЮАР (18003), Египте (14229), Алжире (7542), Марокко (7133), Нигерии (6677) и Гане (6096).
Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (680), Алжире (568) и ЮАР (339).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ГанаМароккоВ мире
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