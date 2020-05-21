В Петербурге умерли пять пациентов с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Пять пациентов с Пять пациентов с коронавирусной инфекцией , умершие в Санкт-Петербурге , были старше 68 лет и имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Скончались женщины 68, 69, 86 и 88 лет и мужчина в возрасте 73 лет. Пациенты умерли во второй половине апреля.

"Они имели множество хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, мочекаменную болезнь. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 408 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 12203 случая заражения COVID-19. Умерли 104 человека. Выздоровел 2661 человек.