Сенатор разъяснил предложение об уголовном наказании за "серые" зарплаты

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться собственников и руководителей предприятий, нужно прописать существенные штрафы, заявил РИА Новости в четверг глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
Ранее сенатор направил предложения в посткоронавирусный план, в которых предложил установить уголовную ответственность за зарплаты "в конверте" независимо от размера выплат.
"Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий", - сказал парламентарий.
Он отметил, что в Совфеде намерены подготовить соответствующий законопроект и согласовать его с профильными ведомствами.
Говоря о видах наказания за такое правонарушение, Артамонов отметил, что цель – "не отправить человека под стражу, а ввести существенные штрафы, за экономические преступления наказать рублем, чтобы было неповадно впредь это делать".