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2020-05-21T13:42
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Сенатор разъяснил предложение об уголовном наказании за "серые" зарплаты
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РИА Новости

Сенатор разъяснил предложение об уголовном наказании за "серые" зарплаты

12:55 21.05.2020 (обновлено: 13:42 21.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнатолий Артамонов
Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Анатолий Артамонов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться собственников и руководителей предприятий, нужно прописать существенные штрафы, заявил РИА Новости в четверг глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
Ранее сенатор направил предложения в посткоронавирусный план, в которых предложил установить уголовную ответственность за зарплаты "в конверте" независимо от размера выплат.
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"Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий", - сказал парламентарий.
Он отметил, что в Совфеде намерены подготовить соответствующий законопроект и согласовать его с профильными ведомствами.
Говоря о видах наказания за такое правонарушение, Артамонов отметил, что цель – "не отправить человека  под стражу, а ввести существенные штрафы, за экономические преступления наказать рублем, чтобы было неповадно впредь это делать".
Российские рубли
13:10
Юрист назвал льготы бизнесменам действенной мерой против "серых" зарплат
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РоссияСовет Федерации РФАнатолий АртамоновОбщество
Популярные комментарии
Еще нужна уголовная ответственность за серые стимулирующие выплаты и серые золотые парашюты высшим чиновникам.
21 мая, 13:26
ЕГЕвгений Гендус
7420201
Это шикарно! Все сделать для существования "серых" зарплат, и начать массово сажать за них непричастных.
21 мая, 13:27
mmishin1964
5610214
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