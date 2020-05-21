Сенатор разъяснил предложение об уголовном наказании за "серые" зарплаты

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться собственников и руководителей предприятий, нужно прописать существенные штрафы, заявил РИА Новости в четверг глава бюджетного комитета Совфеда Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться собственников и руководителей предприятий, нужно прописать существенные штрафы, заявил РИА Новости в четверг глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов

Ранее сенатор направил предложения в посткоронавирусный план, в которых предложил установить уголовную ответственность за зарплаты "в конверте" независимо от размера выплат.

"Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий", - сказал парламентарий.

Он отметил, что в Совфеде намерены подготовить соответствующий законопроект и согласовать его с профильными ведомствами.