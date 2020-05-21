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Мишустин поздравил Шойгу с днем рождения
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РИА Новости

Мишустин поздравил Шойгу с днем рождения

12:54 21.05.2020 (обновлено: 16:31 21.05.2020)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с днем рождения, отметил его опыт и управленческие навыки.
"Хочу от имени всего правительства и от себя лично поздравить министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу с днем рождения. Сергей Кужугетович ведет очень непростой участок работы, отвечает за обороноспособность нашей страны. Это нелегкий труд, который требует большого опыта и отличных управляющих навыков. Конечно, вы, Сергей Кужугетович, всеми этими качествами обладаете в полной мере. И я от всей души желаю вам крепчайшего здоровья, энергии, новых успехов и всего самого доброго", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил вклад Шойгу в укрепление обороноспособности и безопасности страны.
"(Вы) многое делаете для развития Вооруженных сил, чтобы они отвечали современным требованиям, надежно защищали мирную жизнь наших граждан. Желаю вам здоровья, успехов, реализации намеченных планов в интересах России", - говорится в поздравлении Володина, опубликованном на сайте Госдумы.
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Михаил МишустинСергей ШойгуОбщество
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