Мишустин поздравил Шойгу с днем рождения

"Хочу от имени всего правительства и от себя лично поздравить министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу с днем рождения. Сергей Кужугетович ведет очень непростой участок работы, отвечает за обороноспособность нашей страны. Это нелегкий труд, который требует большого опыта и отличных управляющих навыков. Конечно, вы, Сергей Кужугетович, всеми этими качествами обладаете в полной мере. И я от всей души желаю вам крепчайшего здоровья, энергии, новых успехов и всего самого доброго", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.