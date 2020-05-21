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Мишустин: накопленные ресурсы позволят поддержать граждан и бизнес
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РИА Новости

Мишустин: накопленные ресурсы позволят поддержать граждан и бизнес

12:51 21.05.2020 (обновлено: 13:21 21.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что накопленные ресурсы и принимаемые меры позволят укрепить устойчивость бюджетной системы РФ, поддержать граждан и бизнес.
"Накопленные ресурсы и принимаемые нами меры позволят укрепить устойчивость бюджетной системы и обеспечить поддержку граждан и бизнеса", - сказал он на заседании правительства.
Премьер отметил, что доходы бюджета в прошлом году составили более 20 триллионов рублей, расходы - более 18 триллионов рублей. По доходам бюджет был перевыполнен примерно на 220 миллиардов рублей, добавил он.
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Премьер обратил внимание, что по итогам прошлого года бюджет России был исполнен с профицитом. Кроме того, сказал Мишустин, ненефтегазовые доходы составили более 60% против 53% в 2018 году. Премьер-министр также обратил внимание на то, что снижается совокупная задолженность по налогам и сборам.
"Мне кажется, что такая качественная, профессиональная работа позволила нам иметь ресурсы и запасы необходимые для тех мер, которые на сегодняшний день мы принимаем, в том числе, по поручениям президента и пакеты экономических мер помощи бизнесу, помощи людям", - добавил премьер.
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