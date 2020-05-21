Мишустин: накопленные ресурсы позволят поддержать граждан и бизнес

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что накопленные ресурсы и принимаемые меры позволят укрепить устойчивость бюджетной системы РФ, поддержать граждан и бизнес.
"Накопленные ресурсы и принимаемые нами меры позволят укрепить устойчивость бюджетной системы и обеспечить поддержку граждан и бизнеса", - сказал он на заседании правительства.
Премьер отметил, что доходы бюджета в прошлом году составили более 20 триллионов рублей, расходы - более 18 триллионов рублей. По доходам бюджет был перевыполнен примерно на 220 миллиардов рублей, добавил он.
Премьер обратил внимание, что по итогам прошлого года бюджет России был исполнен с профицитом. Кроме того, сказал Мишустин, ненефтегазовые доходы составили более 60% против 53% в 2018 году. Премьер-министр также обратил внимание на то, что снижается совокупная задолженность по налогам и сборам.
"Мне кажется, что такая качественная, профессиональная работа позволила нам иметь ресурсы и запасы необходимые для тех мер, которые на сегодняшний день мы принимаем, в том числе, по поручениям президента и пакеты экономических мер помощи бизнесу, помощи людям", - добавил премьер.