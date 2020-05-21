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2020-05-21T12:39
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"Крым 24" начал восстанавливать утраченный контент
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РИА Новости

"Крым 24" начал восстанавливать утраченный контент

12:36 21.05.2020 (обновлено: 12:39 21.05.2020)
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© Фото : страница канала "Крым 24" во ВКонтактеСтудия телеканала "Крым 24"
Студия телеканала Крым 24
© Фото : страница канала "Крым 24" во ВКонтакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Телеканал "Крым 24" начал восстановление утраченного из-за удаления аккаунта на YouTube контента на своем сайте, используются дубли программ из телевизионного архива, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение Условий использования YouTube". ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.
"Из-за удаления аккаунта пропало 90% программ, которые были размещены на сайте компании. К счастью, эти программы были в телевизионном архиве. За вчерашний день мы восстановили порядка 15% программ, сегодня уже до 40% будет восстановлено. Постепенно восстановим все на сайте, используя крымский хостинг", - сообщил РИА Новости Крючков.
Логотип YouTube
Вчера, 16:05Акценты
"Против шерсти" публикуешь – и сразу репрессии? News Front без YouTubeYouTube без объяснения причин заблокировал сотни видеороликов о конфликте в Донбассе, представленных агентством News Front. Видеохостинг удалил не только русскоязычный канал издания, но и каналы иностранных редакций. При этом ресурс не имел ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества.
Он добавил, что вопрос о размещении программ на других видеохостингах, в том числе социальных сетей, сейчас обсуждается.
Телерадиокомпания "Крым" - республиканский медиахолдинг, в который входят телеканалы "Первый Крымский", "Крым 24", "Евпатория 24", "Ялта 24", "Керчь 24", а также три радиостанции: ""Крым", Море" и "Точка".
Логотип YouTube
Вчера, 16:07
В СЖР прокомментировали блокировку канала "Крым 24" на Youtube
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Крым 24 (телеканал)Ситуация на УкраинеYouTubeОбщество
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