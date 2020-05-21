"Крым 24" начал восстанавливать утраченный контент

"Против шерсти" публикуешь – и сразу репрессии? News Front без YouTube YouTube без объяснения причин заблокировал сотни видеороликов о конфликте в Донбассе, представленных агентством News Front. Видеохостинг удалил не только русскоязычный канал издания, но и каналы иностранных редакций. При этом ресурс не имел ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества.