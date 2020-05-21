"Крым 24" начал восстанавливать утраченный контент

Ранее сообщалось, что YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение Условий использования YouTube". ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.
"Из-за удаления аккаунта пропало 90% программ, которые были размещены на сайте компании. К счастью, эти программы были в телевизионном архиве. За вчерашний день мы восстановили порядка 15% программ, сегодня уже до 40% будет восстановлено. Постепенно восстановим все на сайте, используя крымский хостинг", - сообщил РИА Новости Крючков.
Вчера, 16:05Акценты"Против шерсти" публикуешь – и сразу репрессии? News Front без YouTubeYouTube без объяснения причин заблокировал сотни видеороликов о конфликте в Донбассе, представленных агентством News Front. Видеохостинг удалил не только русскоязычный канал издания, но и каналы иностранных редакций. При этом ресурс не имел ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества.
Он добавил, что вопрос о размещении программ на других видеохостингах, в том числе социальных сетей, сейчас обсуждается.
Телерадиокомпания "Крым" - республиканский медиахолдинг, в который входят телеканалы "Первый Крымский", "Крым 24", "Евпатория 24", "Ялта 24", "Керчь 24", а также три радиостанции: ""Крым", Море" и "Точка".