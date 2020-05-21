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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:34
https://ria.ru/20200521/1571777055.html
Абэ рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Японии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/87/1558328735_0:0:2356:1325_1036x0_80_0_0_72e149abd061f31ea4e6f33fb7331a11.jpg
РИА Новости

Абэ рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Японии

12:34 21.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что режим чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19 прекратит свое действие в Осаке, Киото и префектуре Хёго, и сохранится только в Токио, трех ближайших к нему префектурах и на острове Хоккайдо.
Возможность дальнейшего снятия режима ЧС будет рассмотрена на консультациях с экспертами 25 мая, сообщил Абэ в эфире телеканала NHK.
Неделю назад Абэ отменил введенный в апреле режим чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур страны.
Одним из критериев для частичной отмены ЧС в Японии стало снижение числа заразившихся коронавирусом до 0,5 случая на 100 тысяч жителей.
По данным NHK, который суммирует данные местных администраций, накануне в Японии число инфицированных коронавирусом достигло 17 145, а число скончавшихся - 797 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 12 939 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХёгоСиндзо АбэЯпонияТокиоВ мире
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