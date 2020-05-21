Абэ рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Японии

Возможность дальнейшего снятия режима ЧС будет рассмотрена на консультациях с экспертами 25 мая, сообщил Абэ в эфире телеканала NHK

Неделю назад Абэ отменил введенный в апреле режим чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур страны.

Одним из критериев для частичной отмены ЧС в Японии стало снижение числа заразившихся коронавирусом до 0,5 случая на 100 тысяч жителей.

По данным NHK, который суммирует данные местных администраций, накануне в Японии число инфицированных коронавирусом достигло 17 145, а число скончавшихся - 797 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 12 939 человек.