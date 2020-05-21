Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:40
https://ria.ru/20200521/1571776906.html
В Британии начались глобальные испытания препаратов для лечения COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/154808/40/1548084063_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_df507e2e2415c448b991eb1d8c0c5405.jpg
РИА Новости

В Британии начались глобальные испытания препаратов для лечения COVID-19

12:32 21.05.2020 (обновлено: 12:40 21.05.2020)
434
© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 40 тысяч работников сферы здравоохранения со всего мира примут участие в глобальном тестировании двух противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина на предмет эффективности в предотвращении заражения COVID-19, в четверг испытания начинаются в британских городах Брайтон и Оксфорд, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте базирующегося в Бангкоке исследовательского центра тропической медицины Mahidol Oxford (MORU).
"Лабораторные исследования показывают, что эти хорошо зарекомендовавшие себя препараты могут быть эффективными для профилактики и лечения COVID-19, однако убедительных доказательств нет. Несмотря на это, препараты широко рекомендуются и применяются в некоторых странах, поэтому выяснить то, могут ли они защищать от COVID-19 - да или нет - чрезвычайно важно", - говорится в релизе.
Президент США Дональд Трамп
19 мая, 00:29Распространение нового коронавируса
Трамп ежедневно принимает лекарство от малярии для профилактики COVID-19
Как сообщается, в исследовании COPCOV, проводимом MORU при поддержке Оксфордского университета и благотворительной организации Wellcome, примут участие свыше 40 тысяч работников сферы здравоохранения из Европы, Африки, Азии и Южной Америки, которые напрямую контактируют с зараженными коронавирусом пациентами. Цель испытания - окончательно определить, являются ли гидроксихлорохин и хлорохин эффективными для предупреждения COVID-19.
Регистрация первых участников начинается в четверг в двух больницах, расположенных в городах Брайтон и Оксфорд. Как ожидается, к концу мая откроются еще четыре места проведения исследования COPCOV в Великобритании, а к концу июня - 25. Также ожидается открытие исследовательских площадок в Таиланде и Юго-Восточной Азии, Италии, Португалии, Африке и Южной Америке. Результаты исследования ожидаются к концу 2020 года.
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
6 мая, 18:36
Суперкомпьютер установил, какие лекарства смогут "ударить" по COVID
Участники исследования в течение 3 месяцев будут получать гидроксихлорохин, хлорохин или плацебо. При этом выбор будет случайным и человек не будет знать, принимает ли он препарат или плацебо, отмечается в релизе.
Ранее Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупредило об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19.
Медицинский портал medRxiv, в свою очередь, опубликовал предпринт исследования, согласно которому пациенты с коронавирусом в медицинских центрах в США, которые принимали гидроксихлорохин, имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
2 мая, 12:11Распространение нового коронавируса
Врач оценил препараты, применяемые для лечения COVID-19
100011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Оксфордский университетПортугалияЮжная АмерикаСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
В Британии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Японии
Медицинские сотрудники в защитных костюмах
В Европе рассказали о перспективах второй волны коронавируса
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России
Здание больницы Peterborough City Hospital
В Британии полиция оцепила больницу после инцидента с применением оружия
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
В Австрии оценили ситуацию с распространением коронавируса
Распыление дезинфицирующего средства в Тегеране, Иран
В Иране около десяти тысяч медработников заразились коронавирусом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии оценил ситуацию с распространением коронавируса
Иран
В Иране более ста тысяч человек выздоровели от COVID-19
Врач Александр Мясников
Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Эксперты рассказали, как изменится туризм в Великобритании после пандемии
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Испанский ученый раскритиковал идею коллективного иммунитета к COVID-19
Акция протеста перед законодательным собранием штата Мэриленд с требованием снятия ограничений, связанных с коронавирусом
В США за сутки выявили свыше 23 тысяч случаев COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отметил улучшение эпидситуации в Белоруссии
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
В Белоруссии за сутки выявили 945 новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
Лента новостейМолния