В Британии начались глобальные испытания препаратов для лечения COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 40 тысяч работников сферы здравоохранения со всего мира примут участие в глобальном тестировании двух противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина на предмет эффективности в предотвращении заражения COVID-19, в четверг испытания начинаются в британских городах Брайтон и Оксфорд, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте базирующегося в Бангкоке исследовательского центра тропической медицины Mahidol Oxford (MORU).

"Лабораторные исследования показывают, что эти хорошо зарекомендовавшие себя препараты могут быть эффективными для профилактики и лечения COVID-19, однако убедительных доказательств нет. Несмотря на это, препараты широко рекомендуются и применяются в некоторых странах, поэтому выяснить то, могут ли они защищать от COVID-19 - да или нет - чрезвычайно важно", - говорится в релизе.

Как сообщается, в исследовании COPCOV, проводимом MORU при поддержке Оксфордского университета и благотворительной организации Wellcome, примут участие свыше 40 тысяч работников сферы здравоохранения из Европы, Африки, Азии и Южной Америки, которые напрямую контактируют с зараженными коронавирусом пациентами. Цель испытания - окончательно определить, являются ли гидроксихлорохин и хлорохин эффективными для предупреждения COVID-19.

Регистрация первых участников начинается в четверг в двух больницах, расположенных в городах Брайтон и Оксфорд. Как ожидается, к концу мая откроются еще четыре места проведения исследования COPCOV в Великобритании, а к концу июня - 25. Также ожидается открытие исследовательских площадок в Таиланде и Юго-Восточной Азии, Италии, Португалии, Африке и Южной Америке. Результаты исследования ожидаются к концу 2020 года.

Участники исследования в течение 3 месяцев будут получать гидроксихлорохин, хлорохин или плацебо. При этом выбор будет случайным и человек не будет знать, принимает ли он препарат или плацебо, отмечается в релизе.

Ранее Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупредило об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19.

Медицинский портал medRxiv, в свою очередь, опубликовал предпринт исследования, согласно которому пациенты с коронавирусом в медицинских центрах в США, которые принимали гидроксихлорохин, имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.