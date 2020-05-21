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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-21T12:26
https://ria.ru/20200521/1571776474.html
Оренбургский АПК намерен в этом году экспортировать продукции на $120 млн
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РИА Новости

Оренбургский АПК намерен в этом году экспортировать продукции на $120 млн

12:26 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ОРЕНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Аграрии Оренбуржья планируют в текущем году экспортировать сельскохозяйственной продукции на 120 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
"На текущий момент из Оренбуржья экспортировано сельхозпродукции на 39,5 миллионов долларов , всего в нынешнем году аграрии планируют поставить за рубеж продуктов на 120,2 миллионов долларов", -  говорится в сообщении пресс-службы региона. 
Основной объем экспорта приходился на продукцию масложировой отрасли - подсолнечное масло, жмыхи - она составляет около 50% от общего объема поставок. Прочая продукция (корма для животных, семена, материалы растительного происхождения) – занимает около 32%, злаки (пшеница, ячмень, рожь) – более 12.
Представитель пресс-службы отметил, что  продукция оренбургских аграриев поставляется во многие страны, в том числе Азербайджан, Анголу, Армению, Бангладеш, Германию, Гонг-Конг,  ОАЭ и США.
В ближайших планах экспортеров наращивание поставок мяса (говядины, свинины) и молока. 
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Расширение экспорта в Казахстан планируют оренбургские птицефабрики. Для этого на предприятиях производится техническое перевооружение. Также оренбургские аграрии реализует замороженное рыбное филе в  страны Европы и Северной Америки. 
Всего в ходе реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" его объем к 2024 году должен достичь 187,56 миллионов долларов
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Оренбургская областьЭкономика
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