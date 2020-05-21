Оренбургский АПК намерен в этом году экспортировать продукции на $120 млн

ОРЕНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Аграрии Оренбуржья планируют в текущем году экспортировать сельскохозяйственной продукции на 120 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
"На текущий момент из Оренбуржья экспортировано сельхозпродукции на 39,5 миллионов долларов , всего в нынешнем году аграрии планируют поставить за рубеж продуктов на 120,2 миллионов долларов", - говорится в сообщении пресс-службы региона.
Основной объем экспорта приходился на продукцию масложировой отрасли - подсолнечное масло, жмыхи - она составляет около 50% от общего объема поставок. Прочая продукция (корма для животных, семена, материалы растительного происхождения) – занимает около 32%, злаки (пшеница, ячмень, рожь) – более 12.
В ближайших планах экспортеров наращивание поставок мяса (говядины, свинины) и молока.
В прошлом году крупнейшие производители мяса экспортировали продукции более чем на восемь миллионов долларов вместо запланированных 2,7 миллиона долларов.
Расширение экспорта в Казахстан планируют оренбургские птицефабрики. Для этого на предприятиях производится техническое перевооружение. Также оренбургские аграрии реализует замороженное рыбное филе в страны Европы и Северной Америки.
Всего в ходе реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" его объем к 2024 году должен достичь 187,56 миллионов долларов