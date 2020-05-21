Оренбургский АПК намерен в этом году экспортировать продукции на $120 млн

"На текущий момент из Оренбуржья экспортировано сельхозпродукции на 39,5 миллионов долларов , всего в нынешнем году аграрии планируют поставить за рубеж продуктов на 120,2 миллионов долларов", - говорится в сообщении пресс-службы региона.