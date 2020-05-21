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Минпросвещения будет мониторить проведение последних звонков и выпускных
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РИА Новости

Минпросвещения будет мониторить проведение последних звонков и выпускных

11:53 21.05.2020 (обновлено: 11:56 21.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоследний звонок в школе
Последний звонок в школе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Последний звонок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ будет мониторить проведение школьных выпускных и последних звонков, которые в этом году рекомендовано праздновать в онлайн-формате, сообщается на сайте ведомства.
"С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации последние звонки и выпускные вечера Минпросвещения России рекомендует проводить в режиме онлайн... Детально вопросы проведения последних звонков и выпускных вечеров решаются на уровне каждого региона самостоятельно. При этом министерство будет осуществлять мониторинг их проведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что форматы организации этих праздников для школьников и студентов всей страны будут предложены на всероссийском уровне.
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