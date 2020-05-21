Минпросвещения будет мониторить проведение последних звонков и выпускных

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ будет мониторить проведение школьных выпускных и последних звонков, которые в этом году рекомендовано праздновать в онлайн-формате, сообщается на сайте ведомства.
"С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации последние звонки и выпускные вечера Минпросвещения России рекомендует проводить в режиме онлайн... Детально вопросы проведения последних звонков и выпускных вечеров решаются на уровне каждого региона самостоятельно. При этом министерство будет осуществлять мониторинг их проведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что форматы организации этих праздников для школьников и студентов всей страны будут предложены на всероссийском уровне.