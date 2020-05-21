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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:42
https://ria.ru/20200521/1571773282.html
Ученые: США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fb94ef4f6edf5e5ff4e3abdfa540c790.jpg
РИА Новости

Ученые: США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от COVID-19

11:42 21.05.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
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Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Власти США могли предотвратить около 54 тысяч смертей от коронавируса, если бы начали вводить меры социального дистанцирования на две недели раньше, свидетельствуют результаты исследования ученых из Колумбийского университета, опубликованные на медицинском портале medRxiv.
Начиная с середины марта, власти страны начали принимать меры борьбы с распространением COVID-19, однако, как отмечают ученые, в США эффективность данных мер была менее выраженной, чем в других странах. Ученым удалось создать модель, демонстрирующую, насколько сокращение контактов между людьми, начавшееся в середине марта, замедлило передачу вируса. Также исследователи показали, как могла бы развиваться ситуация, если бы такие меры были приняты властями на одну или две недели раньше, и оценили степень распространения инфекции и число летальных исходов до 3 мая. За основу были взяты данные нескольких крупных мегаполисов, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.
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"Моделирование показывает, что если бы такие же меры контроля были реализованы раньше всего лишь на 1-2 недели, то можно было бы предотвратить значительное количество случаев заражения и смерти", - говорится в исследовании.
Результаты моделирования показывают, что меры, принятые на неделю раньше, могли бы сократить число зараженных в США почти на 704 тысячи человек (61,6%) и умерших - почти на 36 тысяч (55%). А если бы меры социального дистанцирования были введены на две недели раньше, то, вероятно, удалось бы избежать около 960 тысяч случаев инфицирования COVID-19 (84%) и почти 54 тысячи погибших (82,7%).
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"Такое резкое сокращение заболеваемости и смертности за счет своевременного применения мер контроля подчеркивает острую необходимость решительного и быстрого реагирования на пандемию COVID-19", - считают ученые.
Согласно последним данным, CША продолжают лидировать в мире по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 (более 1,5 миллиона) и смертей от вируса (93 тысячи).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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