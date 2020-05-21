Ученые: США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от COVID-19

"Моделирование показывает, что если бы такие же меры контроля были реализованы раньше всего лишь на 1-2 недели, то можно было бы предотвратить значительное количество случаев заражения и смерти", - говорится в исследовании.

Результаты моделирования показывают, что меры, принятые на неделю раньше, могли бы сократить число зараженных в США почти на 704 тысячи человек (61,6%) и умерших - почти на 36 тысяч (55%). А если бы меры социального дистанцирования были введены на две недели раньше, то, вероятно, удалось бы избежать около 960 тысяч случаев инфицирования COVID-19 (84%) и почти 54 тысячи погибших (82,7%).