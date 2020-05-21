В Нижегородской области умерли четыре пациента с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с коронавирусом Нижегородской области увеличилось до 53, за сутки скончались четверо, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще 4 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 53. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении. Накануне также сообщалось о смерти четверых пациентов с COVID-19.

По состоянию на 21 мая в Нижегородской области подтверждены еще 204 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 7413 человек. Выздоровели и выписаны 1911 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Из общего числа заболевших около 4,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 930 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 36 человек – в обсерваторах.

По данным на 21 мая, тесты на коронавирусную инфекцию сдали 163 766 человек, причем за минувшие сутки тестирование прошли 5632 человека.

Нижегородская область, в которой проживают 3,27 миллиона человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России.