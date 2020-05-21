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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:19
https://ria.ru/20200521/1571771935.html
В Нижегородской области умерли четыре пациента с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли четыре пациента с COVID-19

11:19 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 53, за сутки скончались четверо, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 4 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 53. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении. Накануне также сообщалось о смерти четверых пациентов с COVID-19.
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По состоянию на 21 мая в Нижегородской области подтверждены еще 204 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 7413 человек. Выздоровели и выписаны 1911 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
Из общего числа заболевших около 4,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 930 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 36 человек – в обсерваторах.
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По данным на 21 мая, тесты на коронавирусную инфекцию сдали 163 766 человек, причем за минувшие сутки тестирование прошли 5632 человека.
Нижегородская область, в которой проживают 3,27 миллиона человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нижегородская областьОбщество
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