Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2020-05-21T11:17
https://ria.ru/20200521/1571771771.html
Россия готова продавать за рубеж РЛС, обнаруживающую гиперзвуковые цели
https://cdn22.img.ria.ru/images/153259/08/1532590896_0:0:3136:1764_1036x0_80_0_0_1e7e39d34256897c4fd9d4c19c03a1ac.jpg
РИА Новости

Россия готова продавать за рубеж РЛС, обнаруживающую гиперзвуковые цели

11:17 21.05.2020
752
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Стенд ОАО Рособоронэкспорт
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Крупнейший российский спецэкспортер вооружений "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) выводит на международный рынок новую радиолокационную станцию (РЛС), способную обнаруживать гиперзвуковые цели, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сегодня Рособоронэкспорт выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели. При разработке экспортного варианта РЛС учитывалась растущая значимость средств ПВО в обеспечении безопасности государств, а также потребности инозаказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, которого цитирует пресс-служба.
Звуковой удар
21 октября 2019, 08:00РИА Наука
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция 59Н6-ТЕ выполнена на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала. Она обладает высоким потенциалом и повышенной помехозащищенностью. Помимо гиперзвуковых целей она также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты. В составе РЛС присутствует оборудование для опознавания обнаруженных воздушных объектов в международных системах радиолокационного опознавания Mk-XA и ATC RBS.
Разработанная АО "ФНПЦ "ННИИРТ" РЛС обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушного объекта. Она способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тысяч км/ч на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров, а после обнаружения обмениваться радиолокационной информацией с комплексами средств автоматизации.
"Уверен, что в сегодняшних условиях и при очевидных перспективах гиперзвуковых технологий РЛС 59Н6-ТЕ займет топовые позиции в своем сегменте рынка и станет важным приобретением для стран, которые строят свою систему ПВО с учетом мировых тенденций развития средств воздушного нападения. Рассчитываем на высокий спрос на новую станцию в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке", – добавил Михеев.
26221217
Обсудить 3
Новое оружие РоссииРоссияАлександр МихеевРостехРособоронэкспортБезопасность
Популярные комментарии
Это троллинг такой?... Сбить-то все-равно нечем. Типа "но вы можете посмотреть в HD качестве, как к вам сейчас прилетит"...
21 мая, 11:36
YSYar S
0100000
США готовы вводить санкции на покупателей этой РЛС.
21 мая, 11:46
Von Stirliz
091000
Рекомендуем
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов
В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
СМИ сообщили о выходе США из Договора по открытому небу
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Борисов рассказал о подготовке к летным испытаниям ракеты "Сармат"
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным
Пачка денег
В России предложили массово сажать за серые зарплаты
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об устранении огневой позиции силовиков в Донбассе
Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
ОСК расторгла с подрядчиком контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова"
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
Лента новостейМолния