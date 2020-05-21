Россия готова продавать за рубеж РЛС, обнаруживающую гиперзвуковые цели

Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция 59Н6-ТЕ выполнена на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала. Она обладает высоким потенциалом и повышенной помехозащищенностью. Помимо гиперзвуковых целей она также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты. В составе РЛС присутствует оборудование для опознавания обнаруженных воздушных объектов в международных системах радиолокационного опознавания Mk-XA и ATC RBS.