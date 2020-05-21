В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 12203 случая заражения COVID-19. Умерло 104 человека. Выздоровело 2661 человек", - говорится в сообщении.

В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 13766 человек. На карантине находится 3014 человек, из них 158 - в обсерваторе, 745 - на самоизоляции, 2111 - контактные.