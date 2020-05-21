В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 12 тысяч, при этом выздоровели более 2,6 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 408 новых случаев заражения COVID-19.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 12203 случая заражения COVID-19. Умерло 104 человека. Выздоровело 2661 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 13766 человек. На карантине находится 3014 человек, из них 158 - в обсерваторе, 745 - на самоизоляции, 2111 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.