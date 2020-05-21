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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:08
https://ria.ru/20200521/1571771108.html
В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 12 тысяч

11:08 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 12 тысяч, при этом выздоровели более 2,6 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 408 новых случаев заражения COVID-19.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 12203 случая заражения COVID-19. Умерло 104 человека. Выздоровело 2661 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 13766 человек. На карантине находится 3014 человек, из них 158 - в обсерваторе, 745 - на самоизоляции, 2111 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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