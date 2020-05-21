Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T12:49
https://ria.ru/20200521/1571770820.html
Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/156251/67/1562516748_179:0:3019:1598_1036x0_80_0_0_3d6489915f4deae34f50470b9af81909.jpg
РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России

11:03 21.05.2020 (обновлено: 12:49 21.05.2020)
14730
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с логотипом Forbes
Баннер с логотипом Forbes
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баннер с логотипом Forbes. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Единственного сына президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуфа снова признали самым богатым наследником по версии Forbes. Он может рассчитывать на 18 миллиардов долларов.
Журнал публикует такой рейтинг в пятый раз, первая строчка всегда была за Юсуфом Алекперовым. Для создания рейтинга издание берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. В нынешнем списке представлены 20 семей, где в этом году на каждого ребенка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов, общее количество детей в этих семьях — 51.
Алишер Усманов
17 мая, 03:49
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании
На втором месте расположились дочь и сын совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона (по 10,1 миллиарда долларов на каждого), на третьем — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (девять миллиардов).
У одного из участников — совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Михаила Фридмана — в 2019 году родилась дочь. Теперь у него пятеро детей, а в связи с этим более низкое место в рейтинге — в прошлом году каждый из его детей теоретически мог рассчитывать на 3,8 миллиарда долларов (12-е место), в этом году на каждого приходится по 2,8 миллиарда (16-е место).
Американские доллары
16 апреля, 15:24
Названы богатейшие женщины в России
В рейтинге по сравнению с прошлым годом появились пять новых участников из двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца "Фосагро" Андрея Гурьева.
Им уступили место дети главы Альфа-банка Петра Авена, которых в этом году стало больше. Еще одно место уступил сын основного владельца "Трубной металлургической компании" и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского Александр.
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
7 мая, 18:19
Назван самый обедневший человек в мире
По оценкам Forbes, на 16 апреля 2020 года в России насчитывалось 103 миллиардера, а их совокупное состояние составляло 439 миллиардов долларов. "Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (281), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,56 миллиарда долларов", — отмечает издание.
В марте 2018 года Алекперов заявлял журналистам, что оформил передачу своих акций компании наследникам через траст, они не смогут раздробить пакет. Осенью 2017 года в интервью агентству Блумберг Алекперов признался, что ищет преемника и что сын на эту роль не подходит, так как считает его работу слишком сложной.
Кто хочет стать триллионером? Как пандемия поменяет список Forbes
15 мая, 19:22
151611543245
Обсудить 18
РоссияForbesМихаил ФридманДмитрий ПумпянскийПетр АвенЭкономика
Популярные комментарии
В списке "наследников России" русские вообще есть?
21 мая, 11:14
ХЗХ З
6091400
А зачем на общем ресурсе публиковать "хроники жизни олигархов", чтобы нищий народ России позлить что ли? К чему человеку живущему от зарплаты до зарплаты в вечном поиске подработок знать сколько миллиардов долларов они на нас нарубили?
21 мая, 11:44
ННиколай
5050024
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах
Мария Крохалева
"У них хорошие связи": чей Lexus насмерть сбил девушку в Перми
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Сотрудник полиции
Участник перестрелки в Москве рассказал подробности конфликта
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов
В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ
Автошколы оказались под угрозой закрытия
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
В Крыму назвали намерение Украины получить компенсацию от России фарсом
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена
Врач в коридоре Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В России за сутки коронавирус выявили у 8849 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
Лента новостейМолния