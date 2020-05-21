Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России

По оценкам Forbes, на 16 апреля 2020 года в России насчитывалось 103 миллиардера, а их совокупное состояние составляло 439 миллиардов долларов. "Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (281), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,56 миллиарда долларов", — отмечает издание.

В марте 2018 года Алекперов заявлял журналистам, что оформил передачу своих акций компании наследникам через траст, они не смогут раздробить пакет. Осенью 2017 года в интервью агентству Блумберг Алекперов признался, что ищет преемника и что сын на эту роль не подходит, так как считает его работу слишком сложной.