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2020-05-21T10:54
https://ria.ru/20200521/1571770303.html
Минздрав разъяснил порядок лечения онкобольных в условиях пандемии
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РИА Новости

Минздрав разъяснил порядок лечения онкобольных в условиях пандемии

10:54 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинВрачи в онкоцентре
Врачи в онкоцентре
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Врачи в онкоцентре. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Онкологическая служба продолжает работать во время пандемии, но гражданам нужно быть внимательнее к своему здоровью, если профильная клиника в регионе по определенным причинам закрыта, пациент может обратиться в федеральные учреждения, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главного внештатного специалиста-онколога Минздрава РФ, академика РАН Ивана Стилиди.
"В этот период всем нам нужно быть особенно внимательными к своему здоровью, не игнорировать недомогание, слабость, любые другие изменения в самочувствии, и сразу же обращаться за консультацией к специалисту. Если профильная клиника в регионе по каким-то причинам закрыта, пациент может обратиться в учреждение федерального уровня",- сказал Стилиди, слова которого приводятся в сообщении.
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Он отметил, что несмотря на пандемию и связанные с этим ограничения, онкологическая служба в России продолжает свою работу, больные получают помощь.
"Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь. И у нас в Центре, и в региональных онкологических диспансерах выполняются операции, проводится лучевая и химиотерапия; на местах принимают онкологи", - подчеркнул Стилиди.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОнкологияракЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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