Минздрав разъяснил порядок лечения онкобольных в условиях пандемии

"В этот период всем нам нужно быть особенно внимательными к своему здоровью, не игнорировать недомогание, слабость, любые другие изменения в самочувствии, и сразу же обращаться за консультацией к специалисту. Если профильная клиника в регионе по каким-то причинам закрыта, пациент может обратиться в учреждение федерального уровня",- сказал Стилиди, слова которого приводятся в сообщении.