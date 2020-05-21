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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:12
https://ria.ru/20200521/1571769061.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8849 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767292_0:328:2838:1924_1036x0_80_0_0_e56067976a26020b63fcf3189b5e29e3.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 8849 человек

10:36 21.05.2020 (обновлено: 12:12 21.05.2020)
42731
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрач в коридоре Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач в коридоре Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В 84 российских регионах за сутки выявили 8849 больных COVID-19, умерли 127 человек, 7289 выписались, сообщили в оперативном штабе.
Общее число инфицированных по стране достигло 317 554, из низ 3099 скончались, 92 681 человек поправился. Проведено более 7,8 миллиона тестов. Накануне выздоровевших впервые было больше, чем заразившихся, — 9262 против 8764 соответственно.
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Больше всего новых случаев по-прежнему в столице — 2913, за ней следуют Подмосковье (892) и Санкт-Петербург (408). При этом в Москве второй день подряд число выписанных превышает количество заболевших.
Также 376 новых пациентов зарегистрировали в Красноярском крае, 204 — в Нижегородской области, 174 — в Свердловской, по одному — в Ненецком автономном округе, Крыму и Севастополе.
Почти у половины нет симптомов.
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Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч погибли.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, Россия расположилась на второй строчке. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)СШАОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
2020 обнуление для всех((( У кого-то президентский срок, у кого-то фирма, у кого-то работа, у других семья обнулилась - а у кого-то жизнь обнулилась(((
21 мая, 11:51
ВОВася Обломов
1200429
Для всех скептиков и любителей сарказма,можно порекомендовать смотреть статистику и по другим странам...
21 мая, 11:01
Pavel s
1300028
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