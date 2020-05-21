В России за сутки коронавирус выявили у 8849 человек

Общее число инфицированных по стране достигло 317 554, из низ 3099 скончались, 92 681 человек поправился. Проведено более 7,8 миллиона тестов. Накануне выздоровевших впервые было больше, чем заразившихся, — 9262 против 8764 соответственно.