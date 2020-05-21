В России за сутки коронавирус выявили у 8849 человек

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В 84 российских регионах за сутки выявили 8849 больных COVID-19, умерли 127 человек, 7289 выписались, сообщили в оперативном штабе.
Общее число инфицированных по стране достигло 317 554, из низ 3099 скончались, 92 681 человек поправился. Проведено более 7,8 миллиона тестов. Накануне выздоровевших впервые было больше, чем заразившихся, — 9262 против 8764 соответственно.
Больше всего новых случаев по-прежнему в столице — 2913, за ней следуют Подмосковье (892) и Санкт-Петербург (408). При этом в Москве второй день подряд число выписанных превышает количество заболевших.
Также 376 новых пациентов зарегистрировали в Красноярском крае, 204 — в Нижегородской области, 174 — в Свердловской, по одному — в Ненецком автономном округе, Крыму и Севастополе.
Почти у половины нет симптомов.
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч погибли.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, Россия расположилась на второй строчке. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.