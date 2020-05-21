Более ста россиян вылетели вывозным рейсом из Индии

"Самолет вылетел в 11.53 (9.23 мск - ред.). На борту находится 110 человек, в том числе 101 взрослый и 10 детей", - сообщил он.

Федоров отметил, что самолет привез в Индию из России 104 индийских гражданина, в основном студентов, застрявших из-за ограничений на перемещение, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.