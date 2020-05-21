Более ста россиян вылетели вывозным рейсом из Индии

"Самолет вылетел в 11.53 (9.23 мск - ред.). На борту находится 110 человек, в том числе 101 взрослый и 10 детей", - сообщил он.
Федоров отметил, что самолет привез в Индию из России 104 индийских гражданина, в основном студентов, застрявших из-за ограничений на перемещение, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Самолет вылетел в Калькутту, штат Западная Бенгалия, где должен забрать еще около 100 человек, после чего направится в Екатеринбург и Москву. Это первый подобный рейс, организованный из Тривандрума.
Как отмечается на странице российского посольства в Facebook, с момента введения ограничений на международные полеты, Индию покинули более 3000 человек, в том числе 1065 – из Дели и 1940 – из Гоа. Следующих вывозных рейсов в Индии ожидают более 2,5 тысяч соотечественников.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф