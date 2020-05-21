В Дагестан направили бригаду из Ставропольского противочумного института

В составе бригады 12 ведущих специалистов Ставропольского противочумного института, имеющие большой опыт работы, в том числе на вспышках опасных инфекций. Они будут работать в мобильной лаборатории, оснащённой самым современным оборудованием, необходимым для диагностики новой коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе.