В Дагестан направили бригаду из Ставропольского противочумного института

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор направил в Дагестан специализированную бригаду Ставропольского противочумного института для помощи в борьбе с COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзором направлена в Дагестан специализированная противоэпидемическая бригада Ставропольского противочумного института",- говорится в сообщении.
В составе бригады 12 ведущих специалистов Ставропольского противочумного института, имеющие большой опыт работы, в том числе на вспышках опасных инфекций. Они будут работать в мобильной лаборатории, оснащённой самым современным оборудованием, необходимым для диагностики новой коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе.
"В задачи бригады кроме обеспечения диагностических исследований входит оказание практической помощи медицинским организациям Дагестана для обеспечения биологической безопасности работы", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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