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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T09:47
https://ria.ru/20200521/1571766445.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило две тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило две тысячи

09:47 21.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 57 - до 2043, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки <…> лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2043 случая заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире зарегистрирован 401 случай COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 318, в Гусь-Хрустальном районе - 280, Александровском районе - 201, Ковровском районе - 185, Муроме - 174, Кольчугинском - 102.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 267 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗПетушинский районВладимирская областьКовровский районАлександровский районОбщество
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