Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило две тысячи

ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 57 - до 2043, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки <…> лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2043 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрирован 401 случай COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 318, в Гусь-Хрустальном районе - 280, Александровском районе - 201, Ковровском районе - 185, Муроме - 174, Кольчугинском - 102.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 267 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.