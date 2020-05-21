В ВС Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Двое военнослужащих (Ровенская область) и один работник ВС Украины (Черкасская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.