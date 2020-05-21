В ВС Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 48 человек, сообщила в четверг пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Двое военнослужащих (Ровенская область) и один работник ВС Украины (Черкасская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на четверг в ВС Украины болеют 48 человек, всего за время пандемии выздоровели 82 человека и два летальных случая. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 205 человек.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 19706 случаев заражения коронавирусом, из них 579 человек скончались, выздоровели 6227.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.