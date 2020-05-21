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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T09:46
https://ria.ru/20200521/1571766372.html
В ВС Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1036x0_80_0_0_8848e5c2381ad01f5a2f92ec7d294d6f.jpg
РИА Новости

В ВС Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

09:46 21.05.2020
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 48 человек, сообщила в четверг пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Двое военнослужащих (Ровенская область) и один работник ВС Украины (Черкасская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, по состоянию на четверг в ВС Украины болеют 48 человек, всего за время пандемии выздоровели 82 человека и два летальных случая. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 205 человек.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 19706 случаев заражения коронавирусом, из них 579 человек скончались, выздоровели 6227.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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