В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания в Луганской области Украины, еще трое бойцов получили ранения, сообщила в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
"Вчера на Луганщине погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Бойцам оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении МВД.
По данным МВД, происшествие произошло в среду около 21:30 (совпадает с мск) в районе поселка Трехизбенка в Луганской области Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.