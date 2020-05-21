В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины

"Вчера на Луганщине погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Бойцам оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении МВД.

По данным МВД, происшествие произошло в среду около 21:30 (совпадает с мск) в районе поселка Трехизбенка в Луганской области Украины. Все обстоятельства устанавливаются.