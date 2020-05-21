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2020-05-21T11:19
https://ria.ru/20200521/1571765611.html
В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины
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РИА Новости

В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины

09:33 21.05.2020 (обновлено: 11:19 21.05.2020)
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© Фото : МВД УкраиныКомандир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов
© Фото : МВД Украины
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов. Архивное фото
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания в Луганской области Украины, еще трое бойцов получили ранения, сообщила в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

"Вчера на Луганщине погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Бойцам оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении МВД.

По данным МВД, происшествие произошло в среду около 21:30 (совпадает с мск) в районе поселка Трехизбенка в Луганской области Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
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Ситуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьМинскООНВ мире
Популярные комментарии
задание командования.. какое? Вроде как перемирие и боевых действия быть не должно? Чего он выполнят? К началу боев готовился?
21 мая, 10:11
О Ольга Занкова
155010016
Нарвались на ответку..
21 мая, 10:54
Arkadiy Fradkin
146300115
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