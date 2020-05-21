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В СФ хотят наказывать за незаконное использование секретов производства
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РИА Новости

В СФ хотят наказывать за незаконное использование секретов производства

09:24 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Совете Федерации выступили за введение уголовной ответственности за незаконное использование таких объектов интеллектуальной собственности, как селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), коммерческие обозначения и географические указания.
Такая инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова пояснила РИА Новости, что эти объекты интеллектуальной собственности оказались вне охвата уголовного законодательства, хотя в соответствии с Гражданским кодексом им предоставляется авторская охрана.

"С учетом ускоренного развития цифровых технологий наиболее актуальной является ответственность за неправомерное использование топологии интегральных микросхем и секретов производства, то есть ноу-хау".

Сенатор Ирина Рукавишникова на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018
Ирина Рукавишникова
Член Совета Федерации
1620008
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РоссияИрина РукавишниковаСовет Федерации РФТехнологииОбщество
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