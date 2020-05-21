В СФ хотят наказывать за незаконное использование секретов производства

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Совете Федерации выступили за введение уголовной ответственности за незаконное использование таких объектов интеллектуальной собственности, как селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), коммерческие обозначения и географические указания.

Такая инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).