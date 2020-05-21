В ГД внесли поправку о защите единовременных выплат от судебных взысканий

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму поправку о защите единовременных выплат на детей от судебных взысканий, нижняя палата рассмотрит ее уже в четверг и пятницу, сообщил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак.

В пресс-службе ЕР сообщили, что партия подготовила поправку в законопроект по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с пандемией коронавируса. Поправка касается защиты единовременных выплат в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.

"Вместе с коллегами по партии мы подготовили поправки в законодательство и внесли их в Государственную Думу", - приводит слова Турчака пресс-служба ЕР.

В подготовке поправки участвовали Турчак, руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, первый замглавы фракции Андрей Исаев, замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн, а также член Совета Федерации Валерий Рязанский.

"Считаем правильным и справедливым защитить эти выплаты от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда. Нормальное функционирование бизнеса и жизнь граждан предполагает, что по долговым обязательствам нужно платить. Однако меры поддержки в условиях коронавируса, которые выплачивает государство, не должны стать источником погашения таких долгов", - пояснил Турчак.

Он также подчеркнул, что нововведения должны быть приняты "как можно скорее", так как осуществление выплат на детей запланировано с 1 июня. По его словам, Дума рассмотрит поправку уже 21 и 22 мая.