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2020-05-21T09:03
https://ria.ru/20200521/1571764596.html
В ГД внесли поправку о защите единовременных выплат от судебных взысканий
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РИА Новости

В ГД внесли поправку о защите единовременных выплат от судебных взысканий

09:03 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму поправку о защите единовременных выплат на детей от судебных взысканий, нижняя палата рассмотрит ее уже в четверг и пятницу, сообщил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак.
В пресс-службе ЕР сообщили, что партия подготовила поправку в законопроект по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с пандемией коронавируса. Поправка касается защиты единовременных выплат в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.
"Вместе с коллегами по партии мы подготовили поправки в законодательство и внесли их в Государственную Думу", - приводит слова Турчака пресс-служба ЕР.
В подготовке поправки участвовали Турчак, руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, первый замглавы фракции Андрей Исаев, замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн, а также член Совета Федерации Валерий Рязанский.
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"Считаем правильным и справедливым защитить эти выплаты от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда. Нормальное функционирование бизнеса и жизнь граждан предполагает, что по долговым обязательствам нужно платить. Однако меры поддержки в условиях коронавируса, которые выплачивает государство, не должны стать источником погашения таких долгов", - пояснил Турчак.
Он также подчеркнул, что нововведения должны быть приняты "как можно скорее", так как осуществление выплат на детей запланировано с 1 июня. По его словам, Дума рассмотрит поправку уже 21 и 22 мая.
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Распространение нового коронавирусаВалерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакСергей НеверовОбщество
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