В МИД Китая осудили заявления Помпео о степени автономии Гонконга

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон сомневается, что Гонконг по-прежнему имеет значительную степень автономии от Китая, что может привести к изменениям в политике США.

"Официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге осуждает и выражает решительный протест в отношении обвинений госсекретаря США Майка Помпео и других чиновников в адрес центрального правительства и правительства специального административного района в необоснованном давлении", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что центральное правительство и правительство Гонконга прикладывают все усилия для борьбы с эпидемией и восстановления экономики, при этом "американские чиновники неоднократно позволяли себе делать безответственные высказывания в адрес того, как законодательные и судебные органы Гонконга выполняют свои обязанности, тщетно пытались приукрашать и оправдывать незаконные поступки участников антикитайских протестов".

Представитель канцелярии подчеркнул, что действия и заявления Помпео и других американских чиновников, которые в качестве предлога при любом удобном случае используют "Акт о правах человека и демократии в Гонконге", являются "неприкрытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, а также серьезным нарушением основных норм международного права и международных отношений".

"Решимость китайского правительства отстаивать интересы государственного суверенитета, безопасности и развития остается неизменной, а его решимость проводить политику "одна страна, две системы" и противостоять вмешательству любых внешних сил в дела Гонконга неизменны", - подчеркнули в канцелярии.

Согласно закону 1992 года, США поддерживают отдельный от КНР и более благоприятный режим торговли с Гонконгом, но только если Вашингтон считает, что этот особый административный район поддерживает высокую степень автономии от Пекина.