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2020-05-21T08:36
https://ria.ru/20200521/1571763900.html
В МИД Китая осудили заявления Помпео о степени автономии Гонконга
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РИА Новости

В МИД Китая осудили заявления Помпео о степени автономии Гонконга

08:36 21.05.2020
1992
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Канцелярия МИД КНР в Гонконге в четверг выразила решительный протест и осуждение в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео о степени автономии Гонконга.
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон сомневается, что Гонконг по-прежнему имеет значительную степень автономии от Китая, что может привести к изменениям в политике США.
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"Официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге осуждает и выражает решительный протест в отношении обвинений госсекретаря США Майка Помпео и других чиновников в адрес центрального правительства и правительства специального административного района в необоснованном давлении", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что центральное правительство и правительство Гонконга прикладывают все усилия для борьбы с эпидемией и восстановления экономики, при этом "американские чиновники неоднократно позволяли себе делать безответственные высказывания в адрес того, как законодательные и судебные органы Гонконга выполняют свои обязанности, тщетно пытались приукрашать и оправдывать незаконные поступки участников антикитайских протестов".
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Представитель канцелярии подчеркнул, что действия и заявления Помпео и других американских чиновников, которые в качестве предлога при любом удобном случае используют "Акт о правах человека и демократии в Гонконге", являются "неприкрытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, а также серьезным нарушением основных норм международного права и международных отношений".
"Решимость китайского правительства отстаивать интересы государственного суверенитета, безопасности и развития остается неизменной, а его решимость проводить политику "одна страна, две системы" и противостоять вмешательству любых внешних сил в дела Гонконга неизменны", - подчеркнули в канцелярии.
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Согласно закону 1992 года, США поддерживают отдельный от КНР и более благоприятный режим торговли с Гонконгом, но только если Вашингтон считает, что этот особый административный район поддерживает высокую степень автономии от Пекина.
США заявляют, что любые решения КНР, затрагивающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные Китайско-Британской совместной декларацией и Основным законом, "неизбежно повлияют" на оценку Вашингтоном соглашения "Одна страна, две системы" и статуса этой территории. Пекин критику США отвергает.
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Майк ПомпеоМИД КНРГонконгКитайСШАВ мире
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