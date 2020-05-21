В Хабаровске суд оставил в СИЗО отца, бросившего детей в Шереметьево

ХАБАРОВСК, 21 мая – РИА Новости. Суд не выпустил из СИЗО жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который бросил своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево и позже был арестован в Хабаровске по делу о краже, сообщили РИА Новости в Хабаровском краевом суде.
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в "Шереметьево" сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. Его обвиняют по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража". По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой. Именно за кражу 100 тысяч рублей он был задержан, а 15 февраля арестован до 13 апреля. По делу об оставлении детей в опасности Гаврилов имеет обязательство о явке.
28 января, 08:00История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту
"Арест продлевался до 12 июня, жалобу адвоката на это решение суд не удовлетворил", - сказал представитель суда.
Ранее сообщалось, что дети переданы родной матери, у которой новая семья. Женщина подавала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.