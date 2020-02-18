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2020-02-18T06:34+0300
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Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
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РИА Новости

Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца

06:34 18.02.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФВиктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Мать двух детей, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщил РИА Новости представитель отдела опеки и попечительства министерства образования и науки Хабаровского края.
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. Его обвиняют по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража" УК РФ. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой. Именно за кражу 100 тысяч рублей он был задержан в Хабаровске, а позже арестован до 13 апреля. По делу об оставлении детей в опасности Гаврилов имеет обязательство о явке. Защита Гаврилова обжаловала решение суда, подав заявление в краевой суд.
Виктор Гаврилов во время допроса в Следственном комитете. Стоп-кадр видео
15 февраля, 05:01
Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
"Мать мальчиков подала иск в суд об ограничении в родительских правах их отца. Это не лишение родительских прав, а ограничение. Заявление только подано, решения суда еще нет", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что ограничение родительских прав - это временное отстранение от выполнения родительских обязанностей. Обычно такая мера принимается судом на шесть месяцев. После суд возвращается к рассмотрению вопроса и определяет, как изменилось поведение родителя. Если он исправился, то ограничение снимают.
Ранее сообщалось, что прокуратура намерена в ближайшее время решить вопрос с ограничением в родительских правах Виктора Гаврилова. Сейчас дети преданы своей родной матери, у которой новая семья. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова призвала органы системы профилактики контролировать эту семью.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиХабаровскШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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