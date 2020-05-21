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2020-05-21T07:46
https://ria.ru/20200521/1571762951.html
Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
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РИА Новости

Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе

07:46 21.05.2020
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские силовики сообщили в четверг, что зафиксировали 18 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих ранены.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "18 раз нарушили режим прекращения огня".
"Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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