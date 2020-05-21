Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские силовики сообщили в четверг, что зафиксировали 18 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих ранены.
"Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - добавляется в сообщении.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.