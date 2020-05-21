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2020-05-21T10:32
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Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия

06:19 21.05.2020 (обновлено: 10:32 21.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Продовольственная безопасность станет одним из основных вызовов мировой экономики после пандемии коронавируса, при этом Россия и Казахстан смогут извлечь выгоду из данной ситуации, увеличив объем сельскохозяйственного производства, и стать крупнейшими поставщиками продовольствия для всего мира, заявил в интервью РИА Новости управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов.

"Одним из потенциальных последствий таких эпидемиологических кризисов, как нынешняя пандемия коронавируса, может стать проблема продовольственной безопасности. Я думаю, что для таких стран, как Россия и Казахстан, было бы весьма своевременно увеличить свою способность производить сельскохозяйственную продукцию, став крупнейшими источниками этой продукции для всего мира", — сказал Келимбетов.

По его словам, правительства разных стран уже сегодня должны для себя определить, как и в какую сторону будет развиваться мировая экономика после пандемии. "Решить, где мы имеем неопределенность, где уже точно понятно, что необходимы срочные структурные реформы. Например, одной из таких сфер была определена сфера сельского хозяйства, где Россия в последнее время достигла очень больших успехов и экспорт продукции сельского хозяйства уже составляет свыше 25 миллиардов долларов", — пояснил он.
Собеседник агентства отметил, что сегодня есть много таких направлений, которые раньше откладывались в долгий ящик, а сегодня эти реформы необходимо осуществить. В их числе — цифровизация, совершенствование госуправления, повышение устойчивости собственной финансовой системы.
"Мы понимаем, что, наверное, это годы определенных затрат. Это и потеря налогов в связи с мировым экономическим и финансовым кризисом, кризисом в сфере нефтегазовой промышленности. Есть и потери доходов в связи с введением режима карантина, но нужно думать в среднесрочной перспективе, как мы это будем восстанавливать, как мы поддержим наши компании, людей в нашей стране, для того чтобы уже они перезапустили экономику и она стала самодостаточной и создавала новые резервы на будущие времена", — заключил он.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли
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РоссияКайрат КелимбетовКазахстанЭкономика
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