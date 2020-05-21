Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Продовольственная безопасность станет одним из основных вызовов мировой экономики после пандемии коронавируса, при этом Продовольственная безопасность станет одним из основных вызовов мировой экономики после пандемии коронавируса, при этом Россия Казахстан смогут извлечь выгоду из данной ситуации, увеличив объем сельскохозяйственного производства, и стать крупнейшими поставщиками продовольствия для всего мира, заявил в интервью РИА Новости управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов

"Одним из потенциальных последствий таких эпидемиологических кризисов, как нынешняя пандемия коронавируса, может стать проблема продовольственной безопасности. Я думаю, что для таких стран, как Россия и Казахстан, было бы весьма своевременно увеличить свою способность производить сельскохозяйственную продукцию, став крупнейшими источниками этой продукции для всего мира", — сказал Келимбетов.

По его словам, правительства разных стран уже сегодня должны для себя определить, как и в какую сторону будет развиваться мировая экономика после пандемии. "Решить, где мы имеем неопределенность, где уже точно понятно, что необходимы срочные структурные реформы. Например, одной из таких сфер была определена сфера сельского хозяйства, где Россия в последнее время достигла очень больших успехов и экспорт продукции сельского хозяйства уже составляет свыше 25 миллиардов долларов", — пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что сегодня есть много таких направлений, которые раньше откладывались в долгий ящик, а сегодня эти реформы необходимо осуществить. В их числе — цифровизация, совершенствование госуправления, повышение устойчивости собственной финансовой системы.