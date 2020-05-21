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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T06:11
https://ria.ru/20200521/1571761856.html
В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19

06:11 21.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число зараженных выросло до 11 122, выздоровели 10 135, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 263 жертвах. По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), десять из 12 новых случаев имеют локальное происхождение, а два завезены из-за границы. Географически четыре случая зафиксированы в Сеуле и шесть в Инчхоне. Один случай в провинции Чхунчхон-Намдо, еще один выявлен на карантинном досмотре.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 69 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 135, что составляет более 91%. Анализы 18 089 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 759 тысяч анализов на коронавирус. Скончались уже 264 человека, больше всего жертв в Тэгу (182) и провинции Кёнсан-Пукто (54), где был эпицентр крупнейшей вспышки вируса в стране.
Общее число зараженных в Сеуле возросло до 756 человек, в Тэгу – 6872 человек, 1 368 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 735 человек в провинции Кёнгидо. Более 5,2 тысячи человек (46,9%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 79,9% случаев. По меньшей мере 1191 случай завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 504 зараженных.
Южнокорейские ученики выпускных классов с 20 мая вернулись к занятиям в школах после онлайн-обучения, но в первый же день в некоторых городах обнаружили зараженных коронавирусом, в связи с чем во многих учебных заведениях школьников отправили домой. В городе Инчхон, где заразились два ученика, власти запретили всем несовершеннолетним посещать караоке-клубы, а караоке-кабинки и вовсе закрыли для всех граждан. Поэтапно к занятиям в школах должны вернуться и все остальные классы, включая начальную школу.
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Южная Корея в конце апреля - начале мая регистрировала уже единичные случаи заражения. Но новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет из города Ёнин в провинции Кёнгидо, которому 6 мая подтвердили COVID-19, съездил с другом в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе жители других городов, у его друга также нашли коронавирус 7 мая.
Как сообщила на брифинге глава KCDC Чон Ын Гён, властям позже удалось отследить изначальный источник заражения в Итхэвоне вплоть до "встречи нескольких людей" еще в апреле. Кто был участниками встречи и где она состоялась, не сообщается. Большинство разносчиков заразы в клубах были бессимптомными больными и не подозревали о своем заражении.
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Число заражений, связанных с этим кластером, достигло 201, проверили уже более 65 тысяч человек. С 11 мая правительство страны вело анонимное тестирование на COVID-19, где нужно лишь оставить свой номер телефона или другой вид связи, чтобы было куда прислать результат.
Несмотря на обещание анонимности, многие граждане не спешили пройти тестирование, что вынудило власти потребовать у трех провайдеров мобильной связи в стране данные всех тех пользователей, что находились в одних районах и в одно и то же время с установленными заражёнными. Отслеживать стали также данные банковских карт и систем видеонаблюдения. Чтобы не допустить еще одной волны заражений, правительство также выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, власти призывают жителей "не терять бдительности", даже если количество новых зараженных идет на спад.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулИнчхонВ мире
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