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2020-05-21T06:09
https://ria.ru/20200521/1571761827.html
В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
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РИА Новости

В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум

06:09 21.05.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.
Эта инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
"Установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, предусмотрев возможность составлять протоколы о данном административном правонарушении сотрудниками органов полиции", - говорится в тексте предложений.
Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум.
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"Но не в меньшей степени, чем беспокойные соседи, нарушать права россиян на отдых в ночное время могут расположенные рядом с жильем кафе и рестораны, проведение строительных или иных шумных работ ночью. Привлечь к ответственности соответствующих должностных лиц проект нового КоАП не позволял, поэтому мы и вносим данное предложение", - сказала она.
Кроме того, подчеркнула сенатор, очень важно, чтобы пресекали данные правонарушения именно сотрудники полиции, которые наделены полномочиями, отсутствующими у муниципальных служащих.
"Напомню, что в недавнем прошлом, в советское время, в соответствии со статьей 98 Жилищного кодекса РСФСР, пресечением подобных правонарушений занимались именно органы внутренних дел", - отметила Рукавишникова.
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