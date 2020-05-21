В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.

Эта инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).

"Установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, предусмотрев возможность составлять протоколы о данном административном правонарушении сотрудниками органов полиции", - говорится в тексте предложений.

Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова , проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум.

"Но не в меньшей степени, чем беспокойные соседи, нарушать права россиян на отдых в ночное время могут расположенные рядом с жильем кафе и рестораны, проведение строительных или иных шумных работ ночью. Привлечь к ответственности соответствующих должностных лиц проект нового КоАП не позволял, поэтому мы и вносим данное предложение", - сказала она.

Кроме того, подчеркнула сенатор, очень важно, чтобы пресекали данные правонарушения именно сотрудники полиции, которые наделены полномочиями, отсутствующими у муниципальных служащих.