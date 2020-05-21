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2020-05-21T05:26
https://ria.ru/20200521/1571761514.html
В СФ предлагают штрафовать за плохую уборку подъездов и дворов
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РИА Новости

В СФ предлагают штрафовать за плохую уборку подъездов и дворов

05:26 21.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы
Сотрудник коммунальной службы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальной службы . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность за несвоевременную или некачественную уборку подъездов и дворов.
Такая инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
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Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, сенаторы предлагают закрепить в новом КоАП РФ наиболее распространённые составы административных правонарушений в сфере благоустройства территорий.
В их числе - нарушение правил содержания территории общего пользования, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка, несвоевременная или некачественная уборка таких мест, а также "нарушение режима выкашивания сорной (самосевной) травянистой растительности".
Также предлагается наказывать за повреждение зеленых насаждений, в том числе "причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений вредными веществами".
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Как отметила Рукавишникова, все эти составы административных правонарушений предложены регионами и актуальны практически для всех. "В проекте нового КоАП РФ этих составов правонарушений не было, хотя они чрезвычайно важны, в первую очередь, для реального повышения уровня жизненного комфорта. Они направлены на соблюдение чистоты и порядка на детских и спортивных площадках, на тротуарах и в общественных пространствах, во дворах частных и многоквартирных домов", - сказал она.
Сенатор подчеркнула, что принципиально важно наделить полномочиями по администрированию этих правонарушений региональные органы власти и местного самоуправления, которые реально могут оперативно выявлять и пресекать нарушения.
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Ирина РукавишниковаСовет Федерации РФОбщество
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