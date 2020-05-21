СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

Согласно источнику издания, бывшего адвоката Трампа освободят из тюрьмы в четверг, Коэн будет находиться под домашним арестом до конца своего трехлетнего срока.

Ранее сообщалось, что 17 марта Коэн направил письмо судье с просьбой разрешить ему отбыть оставшуюся часть срока дома из-за небезопасных условий в тюрьме в связи с коронавирусом. Позже телеканал CNN со ссылкой на адвоката Коэна и людей, знакомых с ситуацией, сообщил, что экс-адвокату позволили это сделать. Федеральное бюро тюрем США 16 апреля сообщило об этом решении Коэну.

В начале мая стало известно, что решение об освобождении Коэна было отменено по неизвестной причине. Сообщалось, что несколько сотрудников и заключенных тюрьмы в Отсвилле, в которой отбывает наказание Коэн, заразились коронавирусом. Экс-адвокат Трампа с несколькими другими заключенными ранее был переведен на двухнедельный карантин.