Испанский ученый раскритиковал идею коллективного иммунитета к COVID-19

"Пять процентов в Испании — результат, что люди сидели дома на карантине. Это лишь доказывает, что те страны, которые ввели карантин, сделали очень правильно. Скорость заражения быстро снизилась. Проблема этого заболевания в том, что у него очень высокая степень заражения, хотя летальных исходов — всего 1%. Если мы допустим заразиться 70% населения Земли и посчитаем 1% летальных исходов, то это 50 миллионов. Это слишком большая цифра. Во время эпидемии гриппа 1918 года умерли от 50 до 100 миллионов", — заявил Масип.