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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:26
https://ria.ru/20200521/1571761234.html
Испанский ученый раскритиковал идею коллективного иммунитета к COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_8a5caadcdbb9a8b10f8f6b98237142b7.jpg
РИА Новости

Испанский ученый раскритиковал идею коллективного иммунитета к COVID-19

04:54 21.05.2020 (обновлено: 10:26 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице в Мадриде
Медицинские работники в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в больнице в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 21 мая — РИА Новости, Елена Шестернина. Мир не может позволить себе пытаться выработать коллективный иммунитет на коронавирусную инфекцию COVID-19, поскольку в противном случае жертвы могут исчисляться десятками миллионов, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал профессор Открытого университета Каталонии в области исследований здравоохранения Сальвадор Масип.
Предварительные результаты широкомасштабного исследования, которое проводит испанское министерство здравоохранения, продемонстрировали: коронавирусной инфекцией COVID-19 переболели около 5% населения страны, то есть около двух миллионов человек. На первом этапе 60 тысячам участников исследования, живущим в разных регионах, были сделаны экспресс-тесты на антитела, на втором планируется провести лабораторные анализы. При этом в Испании с начала эпидемии при помощи тестов ПЦР COVID-19 был выявлен у чуть более 230 тысяч человек, из них 27,8 тысячи умерли. Министр здравоохранения Сальвадор Илья, представляя результаты исследования, заявил, что ни о каком коллективном иммунитете речи в Испании идти не может.

"Подобные исследования проводились и в других странах. И результаты похожие — около 5% заболевших. Первый аналогичный тест проводили в Германии", — рассказал Сальвадор Масип, который работает в Лестерском университете в Великобритании.

Он напомнил, что идею коллективного иммунитета изначально активно отстаивал британский премьер Борис Джонсон, но, по словам профессора, тот "быстро понял: нельзя допустить, чтобы люди заражались в таком темпе, поскольку система здравоохранения не справлялась".
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"Пять процентов в Испании — результат, что люди сидели дома на карантине. Это лишь доказывает, что те страны, которые ввели карантин, сделали очень правильно. Скорость заражения быстро снизилась. Проблема этого заболевания в том, что у него очень высокая степень заражения, хотя летальных исходов — всего 1%. Если мы допустим заразиться 70% населения Земли и посчитаем 1% летальных исходов, то это 50 миллионов. Это слишком большая цифра. Во время эпидемии гриппа 1918 года умерли от 50 до 100 миллионов", — заявил Масип.
Поэтому в большинстве стран Европы и пытаются "продержаться как можно дольше — пока коллективный иммунитет не будет достигнут при помощи вакцины", добавил специалист.
Он пояснил, что цифра летальных исходов в 1% также следует из испанского исследования. Если заражений реально в десять раз больше, чем официально установлено, то это означает, что летальные исходы в Испании не 10%, как предполагалось ранее, а 1%. "Эти цифры более-менее сопоставимы во всем мире. Когда началась эпидемия в Китае, говорили, что смертельных случаев — от 1 до 2%", — напомнил Масип.
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Ученый обратил внимание, что во всех странах официальные данные, которые есть на сегодняшний день, крайне неточные. "Страны считают по-разному смертность. В Великобритании в течение долгого времени не считали смерти за пределами больниц. Это глупость. Если бы в мире были одинаковые параметры, было бы проще сравнивать. Но это сложно, поскольку не всегда известно, что считают и как считают", — добавил эксперт.
Он назвал данные по летальным исходам в России интересными. "Почему в разных странах разные данные — на это у нас пока нет ответа. В Африке мало летальных исходов. В Германии ниже, чем в Испании. Есть факторы, связанные с возрастом. Например, там, где много пожилых людей, смертность выше. В Испании, в Великобритании много зараженных в домах престарелых. А в Германии, например, первыми заразившимися были молодые люди, поэтому смертность была ниже. Есть много факторов, которые мы не понимаем, которые могут определять эту разницу. Например, процент пожилого населения, насколько вирус распространился в домах престарелых, насколько не справляется система здравоохранения, насколько жесткие карантинные меры", — сказал Масип.
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Сейчас появляются все новые данные, проводятся различные исследования в разных странах, которые со временем позволят выяснить, какой подход наиболее удачный — жесткий карантин, как в Испании, или только некоторые ограничительные меры, как в Швеции, рассказал собеседник агентства.
"Швеция — страна с наибольшим количеством выявленных случаев заражения и смертей среди всех стран Северной Европы. В Великобритании самое большое количество смертей в Европе. Недавно было опубликовано исследование, как карантинные меры влияют на смертность. И связь прямая. Чем быстрее и жестче был карантин, тем меньше было смертей. Все зависит от стратегии. Если ты хочешь быстро остановить пандемию и сократить число смертей, то карантин — наилучшая стратегия. Или ты спасаешь людей, или ждешь коллективного иммунитета. Думаю, что оценки, какая страна выбрала наилучший метод, будут сделаны в ближайшие месяцы или годы", — сказал медик.
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Испанское исследование также выявило разницу заражений по регионам: если в центральной части страны, например в Мадриде, заразился каждый десятый (в некоторых центральных провинциях еще больше), то на Балеарских и Канарских островах — не более 2,5%. "Есть разница между различными регионами — более населенными или менее, поэтому сейчас правительство Испании говорит о более гибком карантине, о переводе каждого региона на разные стадии смягчения мер постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации", — сказал эксперт.
Он считает, что вводить жесткий карантин во всей Испании было изначально неверным решением. "Большая часть заражений на полуострове произошла из-за того, что Мадрид не закрыли, многие его жители (до введения режима повышенной готовности и карантина 14 марта) уехали из города в другие провинции. Если бы установили определенные правила для Мадрида и Барселоны, было бы лучше. Если на острове Форментера (Балеарские острова) нет случаев заболевания, пусть делают что хотят. Меры надо адаптировать к каждой территории", — говорит он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
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