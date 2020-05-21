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2020-05-21T09:50
https://ria.ru/20200521/1571761128.html
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
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РИА Новости

Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии

04:43 21.05.2020 (обновлено: 09:50 21.05.2020)
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© AP Photo / Kin CheungМужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Страны с самыми крупными экономиками продолжат курс на самоизоляцию и после пандемии коронавируса, мир разделится на несколько независимых макрорегионов и все будут наращивать поддержку своего производства и финансовых систем — о таких сценариях развития мировой экономики после пандемии рассказал в интервью РИА Новости управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов.

"Я считаю, что у всех стран в дальнейшем развитии есть три основные развилки. Прежде всего это курс на самодостаточность и самоизоляцию. И многие страны с большими и самодостаточными экономиками, большим населением могут выбрать этот курс. Например, Соединенные Штаты Америки", — сказал Келимбетов.

Пандемия, по его словам, послужила триггером для нынешнего протекционизма, но его причины лежат более глубоко — это бурный рост глобализации, из-за которой такие страны, как США, стали нести потери. "Мы и дальше будем наблюдать рост протекционизма и тренд на усиление национальных государств. Мы уже увидели это как ответ на пандемию. Даже такая устойчивая интеграционная платформа, как Европейский Союз, оказалась в достаточно сложном положении, поскольку тренд на самоизоляцию превалировал", — полагает он.
Второй сценарий, по его словам, — это масштабная поддержка банков и предприятий на национальном уровне. "Так мы отвечали на кризис в 2008-2010 годах, когда, используя средства суверенных фондов, мы вкачивали ликвидность в банки, предприятия. Я считаю, что очень важным направлением является полное использование экономического потенциала наших стран, а это прежде всего сопряжено с использованием наших резервов, привлечением прямых инвестиций, международной ликвидности", — считает глава МФЦА.
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По его мнению, реализация этих сценариев будет проблемной для таких стран, как Россия и Казахстан, поскольку курс на изоляцию и полное импортозамещение не позволит им сохранить темпы роста, которые нужны для устойчивого социально-экономического развития. Но страны могут подготовиться к этому и даже получить выгоду — если смогут занять достойное место в формирующихся сейчас торговых блоках. Создание таких блоков входит в третий сценарий развития экономики.
"Мы видим, как могут протекать процессы в еврозоне и отдельно процессы, связанные со странами англо-саксонского мира. США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия — эти страны могут стать определенным торговым блоком. Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и, безусловно, мы в Евразийском экономическом союзе в рамках сопряжения этого объединения с Экономическим поясом Шелкового пути. Будет разделение на макрорегионы, и здесь особенно важна роль, например, нашей организации и вообще финансовых систем — она будет заключаться в сопряжении таких макрорегионов друг с другом", — заключил Келимбетов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Латинская АмерикаКайрат КелимбетовКанадаСШАЭкономика
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