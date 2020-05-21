Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии

"Я считаю, что у всех стран в дальнейшем развитии есть три основные развилки. Прежде всего это курс на самодостаточность и самоизоляцию. И многие страны с большими и самодостаточными экономиками, большим населением могут выбрать этот курс. Например, Соединенные Штаты Америки", — сказал Келимбетов.

Второй сценарий, по его словам, — это масштабная поддержка банков и предприятий на национальном уровне. "Так мы отвечали на кризис в 2008-2010 годах, когда, используя средства суверенных фондов, мы вкачивали ликвидность в банки, предприятия. Я считаю, что очень важным направлением является полное использование экономического потенциала наших стран, а это прежде всего сопряжено с использованием наших резервов, привлечением прямых инвестиций, международной ликвидности", — считает глава МФЦА.