Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"

"Стоит ожидать новых судебных исков, в частности со стороны Польши, которая уже давно и крайне агрессивно настроена против завершения строительства "Северного потока — 2", — считает Пикин.

Специалист называет лучшим решением создание международной компании, которая бы управляла поставками по этому направлению. По его мнению, присутствие в акционерном капитале крупных международных игроков может сыграть на руку.