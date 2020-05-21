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2020-05-21T03:37
https://ria.ru/20200521/1571760576.html
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"

03:36 21.05.2020 (обновлено: 03:37 21.05.2020)
42757
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" в любом случае достроят, однако его ввод в полноценную эксплуатацию может занять несколько лет. Таким прогнозом поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, пишет газета "Московский Комсомолец".
Ранее оператор Nord Stream AG сообщил, что федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ на 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года. Однако решение регулятора не распространяется на "Северный поток — 2".
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"Стоит ожидать новых судебных исков, в частности со стороны Польши, которая уже давно и крайне агрессивно настроена против завершения строительства "Северного потока — 2", — считает Пикин.

Специалист называет лучшим решением создание международной компании, которая бы управляла поставками по этому направлению. По его мнению, присутствие в акционерном капитале крупных международных игроков может сыграть на руку.

"Организовать санкции против них будет крайне затруднительно", — отмечает эксперт.

Пикин заключил, что Берлин заинтересован в том, чтобы достроить "Северный поток — 2". Он подчеркивает, что решение немецкого регулятора в пользу "Северного потока" подтверждает серьезные намерения немецкой стороны.
Строительство газопровода Северный поток-2
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201215111126
Обсудить 8
ПольшаРоссияСергей ПикинСеверный поток — 2Северный потокЕвросоюзГерманияБерлин (город)Экономика
Популярные комментарии
Да почему просто не послать эту Европу в одно место? Почему, если им действительно выгоден этот газ, они сами не строят эти потоки? А то навязываетесь, как девицы с пониженной социальной ответственностью. Так и заслуженое отношение в результате.
21 мая, 04:18
Имею Мнение
2620006
Польшу СП-2 никоим образом не касается. Все согласования участвующих сторон одобрены и согласованны. Поляки могут на марсиан подать в суд, с таким же успехом.
21 мая, 03:40
ААлексей
1500000
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