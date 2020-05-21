Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" в любом случае достроят, однако его ввод в полноценную эксплуатацию может занять несколько лет. Таким прогнозом поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, пишет газета "Московский Комсомолец".
Ранее оператор Nord Stream AG сообщил, что федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ на 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года. Однако решение регулятора не распространяется на "Северный поток — 2".
"Стоит ожидать новых судебных исков, в частности со стороны Польши, которая уже давно и крайне агрессивно настроена против завершения строительства "Северного потока — 2", — считает Пикин.
Специалист называет лучшим решением создание международной компании, которая бы управляла поставками по этому направлению. По его мнению, присутствие в акционерном капитале крупных международных игроков может сыграть на руку.
"Организовать санкции против них будет крайне затруднительно", — отмечает эксперт.
Пикин заключил, что Берлин заинтересован в том, чтобы достроить "Северный поток — 2". Он подчеркивает, что решение немецкого регулятора в пользу "Северного потока" подтверждает серьезные намерения немецкой стороны.