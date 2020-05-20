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2020-05-20T20:42
https://ria.ru/20200520/1571752424.html
"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС
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РИА Новости

"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС

20:24 20.05.2020 (обновлено: 20:42 20.05.2020)
120137
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
Отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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По "Северному потоку — 2" позиция неизменна

В то же время немецкий регулятор отказался освобождать от действия директивы "Северный поток — 2". Решение объяснили тем, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки с нормами третьего энергопакета ЕС на газотранспортные системы между государствами Евросоюза и третьими странами.
Согласно им, добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляют ее газ. Они же распространятся на "Северный поток — 2" в его завершающей части — на отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.
Оператор не согласился с решением и заявил, что проект завершили с точки зрения экономической функциональности к моменту вступления поправок в силу.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
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Как понимать решение суда

Решение попытались оспорить в Европейском суде, но иски были отклонены. В Nord Stream 2 AG заявили, что суд не рассматривал иск компании-оператора "Северного потока 2" по существу, решение касается процессуальных вопросов и может быть обжаловано в течение двух месяцев.
"Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев", - сообщил оператор.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что создание препятствий для строительства "Северный поток — 2" может привести к росту цены на газ для Европы.
Строительство газопровода Северный поток-2
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Немецкий политолог оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство по дну Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта.
Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке. Прибалтийские страны и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
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Обсудить 12
РоссияСеверный поток — 2Северный потокГермания
Популярные комментарии
собаки лают а трубопровод строится
20 мая, 20:50
всвиктор соснов
61430111
Будем молится чтобы у Дональда было хорошее настроение, и газопровод достроили.
20 мая, 20:46
aa22031974
72020148
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