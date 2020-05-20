"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод " Северный поток " от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.

Отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года.

По "Северному потоку — 2" позиция неизменна

В то же время немецкий регулятор отказался освобождать от действия директивы " Северный поток — 2 ". Решение объяснили тем, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки с нормами третьего энергопакета ЕС на газотранспортные системы между государствами Евросоюза и третьими странами.

Согласно им, добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляют ее газ. Они же распространятся на "Северный поток — 2" в его завершающей части — на отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.

Оператор не согласился с решением и заявил, что проект завершили с точки зрения экономической функциональности к моменту вступления поправок в силу.

Как понимать решение суда

Решение попытались оспорить в Европейском суде , но иски были отклонены. В Nord Stream 2 AG заявили, что суд не рассматривал иск компании-оператора "Северного потока 2" по существу, решение касается процессуальных вопросов и может быть обжаловано в течение двух месяцев.

"Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев", - сообщил оператор.

Газопровод "Северный поток — 2"

Литва, Латвия, Польша и "Северный поток — 2" предполагает строительство по дну Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии . Ряд государств, в частности Украина США , выступили против проекта.

Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке. Прибалтийские страны и Варшава , в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".