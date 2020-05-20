"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
Отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года.
По "Северному потоку — 2" позиция неизменна
В то же время немецкий регулятор отказался освобождать от действия директивы "Северный поток — 2". Решение объяснили тем, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки с нормами третьего энергопакета ЕС на газотранспортные системы между государствами Евросоюза и третьими странами.
Согласно им, добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляют ее газ. Они же распространятся на "Северный поток — 2" в его завершающей части — на отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.
Оператор не согласился с решением и заявил, что проект завершили с точки зрения экономической функциональности к моменту вступления поправок в силу.
Как понимать решение суда
Решение попытались оспорить в Европейском суде, но иски были отклонены. В Nord Stream 2 AG заявили, что суд не рассматривал иск компании-оператора "Северного потока 2" по существу, решение касается процессуальных вопросов и может быть обжаловано в течение двух месяцев.
"Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев", - сообщил оператор.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что создание препятствий для строительства "Северный поток — 2" может привести к росту цены на газ для Европы.