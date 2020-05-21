Российские власти проведут совещание по образованию в условиях COVID-19

В последние недели президент России провел серию совещаний, посвященных текущему положению дел в различных отраслях, в частности в строительстве, автомобилестроении, агропромышленном комплексе, авиаотрасли. Он также сообщал, что 27 мая созовет совещание по ситуации на рынке труда и поддержке занятости.

Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в учебный процесс - школам и вузам по всей стране было рекомендовано временно перевести обучение в онлайн-режим. По данным Голиковой, сегодня более 50 тысяч образовательных организаций проводят в РФ обучение дистанционно. При этом, учитывая различную эпидемиологическую ситуацию в регионах, субъектам предоставлено право принимать решение о завершении учебного года самостоятельно.

Сдвинулись и сроки проведения Единого государственного экзамена - из-за пандемии коронавируса начало основного этапа сместилось на 8 июня, но позднее в Минпросвещения сообщили, что сроки перенесут на более поздний период - какой именно, пока не известно, так как решение по датам будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. Школьники, не планирующие после выпуска поступать в вуз, освобождаются от необходимости сдавать ЕГЭ - они получат аттестат по итогам текущих оценок. Кроме этого, Минпросвещения объявило об отмене ОГЭ в нынешнем учебном году. Ведомство также рекомендовало регионам проводить школьные последние звонки и выпускные вечера виртуально, в онлайн-режиме.