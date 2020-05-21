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2020-05-21T09:15
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Российские власти проведут совещание по образованию в условиях COVID-19
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РИА Новости

Российские власти проведут совещание по образованию в условиях COVID-19

03:26 21.05.2020 (обновлено: 09:15 21.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совещание по теме ситуации с образованием в условиях распространения коронавируса состоится в четверг, об этом ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, на заседании, которое проведут по поручению президента России Владимира Путина, обсудят, как реагирует сфера образования на ситуацию с ограничительными мероприятиями, введенными из-за распространения COVID-19.
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В последние недели президент России провел серию совещаний, посвященных текущему положению дел в различных отраслях, в частности в строительстве, автомобилестроении, агропромышленном комплексе, авиаотрасли. Он также сообщал, что 27 мая созовет совещание по ситуации на рынке труда и поддержке занятости.
Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в учебный процесс - школам и вузам по всей стране было рекомендовано временно перевести обучение в онлайн-режим. По данным Голиковой, сегодня более 50 тысяч образовательных организаций проводят в РФ обучение дистанционно. При этом, учитывая различную эпидемиологическую ситуацию в регионах, субъектам предоставлено право принимать решение о завершении учебного года самостоятельно.
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Сдвинулись и сроки проведения Единого государственного экзамена - из-за пандемии коронавируса начало основного этапа сместилось на 8 июня, но позднее в Минпросвещения сообщили, что сроки перенесут на более поздний период - какой именно, пока не известно, так как решение по датам будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. Школьники, не планирующие после выпуска поступать в вуз, освобождаются от необходимости сдавать ЕГЭ - они получат аттестат по итогам текущих оценок. Кроме этого, Минпросвещения объявило об отмене ОГЭ в нынешнем учебном году. Ведомство также рекомендовало регионам проводить школьные последние звонки и выпускные вечера виртуально, в онлайн-режиме.
Как ранее заявлял глава Минобрнауки Валерий Фальков, в тех субъектах РФ, где эпидемиологическая ситуация изменится к лучшему, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, однако пока что стоит ориентироваться на дистанционный формат проведения дополнительных вступительных испытаний.
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