В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в мире

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что в регионах, где собираются ослаблять карантинные меры, население должно осознать, что риск заболевания еще не прошел.
"Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел", - сказала Вуйнович.
"Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможна и вторая волна", - добавила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.