В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в мире

Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала " Россия 24 ".

Она отметила, что в регионах, где собираются ослаблять карантинные меры, население должно осознать, что риск заболевания еще не прошел.

"Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел", - сказала Вуйнович.

"Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможна и вторая волна", - добавила она.