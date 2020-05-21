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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:19
https://ria.ru/20200521/1571760315.html
В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в мире
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в мире

03:01 21.05.2020 (обновлено: 10:19 21.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что в регионах, где собираются ослаблять карантинные меры, население должно осознать, что риск заболевания еще не прошел.
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"Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел", - сказала Вуйнович.
"Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможна и вторая волна", - добавила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
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