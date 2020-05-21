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2020-05-21T02:50
https://ria.ru/20200521/1571760241.html
Омбудсмен Петербурга прокомментировала объявление о передаче ребенка
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РИА Новости

Омбудсмен Петербурга прокомментировала объявление о передаче ребенка

02:50 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина назвала "чудовищным" объявление мужчины о бесплатной передаче ребенка "новым родителям", расценив этот поступок как неприемлемый, даже если он преследовал воспитательные цели.
Ранее ГСУ СК РФ по Петербургу сообщило о начале доследственной проверки, организованной после того, как мужчина разместил в Интернете объявление о передаче несовершеннолетнего мальчика "иным лицам".
Как рассказала Митянина, "чудовищное объявление" появилось на сайте Avito в разделе "Другие животные" под заголовком "Домашний питомец". Его автор указал, что "маленький вредитель ищет новых родителей". Также отмечалось, что мальчик "любит врать, хамить, воровать".
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"Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае, такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего", - написала Митянина на своей официальной странице "ВКонтакте".
По информации детского омбудсмена, сейчас объявление заблокировано.
"К сожалению, этот случай может быть не единственным", - отметила Митянина, попросив пользователей незамедлительно оповещать ее о подобных объявлениях.
"Я понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Самоизоляция, вынужденное ограничение контактов и передвижения, проблемы с работой. Нелегко дается дистанционное обучение. Это стресс для детей, на которых обрушился большой объем заданий, и для родителей, которым пришлось примерить на себя роль педагога. Нервы не выдерживают. Но такие ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах. Ребенок не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива", - заключила детский омбудсмен.
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