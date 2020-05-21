В Петербурге перенесли заседание по жалобе на арест историка Соколова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Заседание Санкт-Петербургского городского суда по обжалованию ареста обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова перенесено, сообщил его адвокат Александр Почуев.
"Завтра заседание по моей жалобе на заключение под стражу историка Соколова будет перенесено примерно на неделю", — сообщил журналистам Почуев.
В доводах обжалования решения Почуев указал, что домашний арест, к которому апеллирует защита, по адресу проживания родителей историка — это возможность увидеться с ними перед оглашением приговора.
До 31 мая в судах Петербурга действует ограниченный режим рассмотрения дел из-за мероприятий по профилактике распространения коронавируса. Решением Октябрьского суда срок содержания под стражей обвиняемому продлен на шесть месяцев, до 24 сентября 2020 года.
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Несколько раз первое заседание по слушанию уголовного дела Октябрьским районным судом переносилось из-за карантинных мероприятий, действующих в СИЗО-1, где сейчас содержится Соколов.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки: он пытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.
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