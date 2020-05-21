В Петербурге перенесли заседание по жалобе на арест историка Соколова

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга

"Завтра заседание по моей жалобе на заключение под стражу историка Соколова будет перенесено примерно на неделю", — сообщил журналистам Почуев.

В доводах обжалования решения Почуев указал, что домашний арест, к которому апеллирует защита, по адресу проживания родителей историка — это возможность увидеться с ними перед оглашением приговора.

До 31 мая в судах Петербурга действует ограниченный режим рассмотрения дел из-за мероприятий по профилактике распространения коронавируса. Решением Октябрьского суда срок содержания под стражей обвиняемому продлен на шесть месяцев, до 24 сентября 2020 года.

Несколько раз первое заседание по слушанию уголовного дела Октябрьским районным судом переносилось из-за карантинных мероприятий, действующих в СИЗО-1, где сейчас содержится Соколов.

Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки: он пытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.