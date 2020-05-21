Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T08:26
https://ria.ru/20200521/1571760188.html
В Петербурге перенесли заседание по жалобе на арест историка Соколова
https://cdn24.img.ria.ru/images/156082/02/1560820201_0:358:2972:2030_1036x0_80_0_0_c4aa696266b916dd91558797ce7f7c64.jpg
РИА Новости

В Петербурге перенесли заседание по жалобе на арест историка Соколова

02:40 21.05.2020 (обновлено: 08:26 21.05.2020)
9136
© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Заседание Санкт-Петербургского городского суда по обжалованию ареста обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова перенесено, сообщил его адвокат Александр Почуев.
"Завтра заседание по моей жалобе на заключение под стражу историка Соколова будет перенесено примерно на неделю", — сообщил журналистам Почуев.
В доводах обжалования решения Почуев указал, что домашний арест, к которому апеллирует защита, по адресу проживания родителей историка — это возможность увидеться с ними перед оглашением приговора.
До 31 мая в судах Петербурга действует ограниченный режим рассмотрения дел из-за мероприятий по профилактике распространения коронавируса. Решением Октябрьского суда срок содержания под стражей обвиняемому продлен на шесть месяцев, до 24 сентября 2020 года.
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
23 марта, 20:42
Защита историка Соколова попросит закрыть суд для прессы
Несколько раз первое заседание по слушанию уголовного дела Октябрьским районным судом переносилось из-за карантинных мероприятий, действующих в СИЗО-1, где сейчас содержится Соколов.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки: он пытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.
Российский историк Олег Соколов
19 февраля, 22:34
Историк Соколов завил, что в СИЗО его содержат "строго по закону"
47311343
Обсудить 11
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский городской судСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Ага, упыря и расчленителя под домашний арест ... потом еще он и на денежную компенсацию будет претендовать за арест.
21 мая, 07:20
bberia
4202000
Ни чё се доводы: "...что домашний арест, к которому апеллирует защита, по адресу проживания родителей историка — это возможность увидеться с ними перед оглашением приговора." А адвокат ничего не попутал в этой жизни?
21 мая, 09:15
strannik_4691
1620000
Рекомендуем
Врач Александр Мясников
Мясников объяснил свои слова "кому положено умереть — помрут"
Арбуз
Агроном объяснила, какие фрукты покупать рано
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Столы для соблюдения социальной дистанции в ресторане в Оушен-Сити, штат Мэриленд
В американском кафе придумали столы для соблюдения дистанции
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Сейсмограф
В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,8
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
19:35РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток
Лента новостейМолния