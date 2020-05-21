Власти Мадрида подают в суд на правительство Испании из-за карантина

Участники акции протеста в Мадриде с требованием отставки правительства Испании и скорейшего снятия карантина . Архивное фото

Участники акции протеста в Мадриде с требованием отставки правительства Испании и скорейшего снятия карантина

МАДРИД, 21 мая - РИА Новости. Руководство автономного сообщества Руководство автономного сообщества Мадрид подает в Верховный суд иск на правительство Испании в связи с отказом министерства здравоохранения разрешить смягчение в регионе карантинных мер, как это происходит в большей части страны.

Власти столичного региона уже трижды просили министерство здравоохранения разрешить смягчить меры и дважды получали отказ. Решения по последнему запросу пока нет. "Согласно данным, которые есть в распоряжении сообщества Мадрид, показатели здоровья, способность выявления и отслеживания новых заражений, а также стратегические возможности мадридской системы здравоохранения справиться с возможной новой вспышкой COVID-19, позволяют смену фазы", - говорится в сообщении правительства региона.

В настоящее время большая часть территории Испании, где живут около 70% населения, уже перешла на первую стадию смягчения карантинных мер, на которой разрешается обслуживание в барах и ресторанах, открытие террас и встречи групп до десяти человек. Несколько небольших Канарских и Балеарских островов перешли на вторую фазу.

Однако ряд регионов, в том числе Мадрид и Барселона , а также часть Кастилии-и-Леона остались на нулевой фазе. При этом для регионов, оставшихся на начальной стадии, минздрав с этого понедельника также внес послабления, в частности небольшим магазинам и мастерским разрешено работать без предварительной записи, возобновили работу библиотеки, социальные учреждения, музеи (при ограничении приема посетителей на уровне 30%), похороны могут посещать десять человек, религиозные учреждения также могут принимать посетителей (треть от вместимости).

Руководство автономного сообщества Мадрид считает, что правительство страны необъективно и применяет к нему критерии, которые отличаются от тех, которые применяют к остальной стране. "Сообщество Мадрид имеет обоснованные сомнения, что показатели расцениваются одинаково во всех автономных сообществах", - говорится в сообщении.

"Региональное правительство собирается подать иск в палату по административным делам Верховного суда на решение министерства здравоохранения об отказе сообществу Мадрид в изменении фазы так называемого процесса деэскалации из-за COVID-19", - говорится в сообщении правительства сообщества Мадрид.

Поясняя последнее решение минздрава об отказе Мадриду, директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон сказал, что это один из регионов, где ежедневно выявляется больше всего заболевших, кроме того, именно в Мадриде и Барселоне огромная транспортная система, и вероятность начала второй волны эпидемии выше.

Руководство Мадрида крайне резко высказалось о решении минздрава оставить автономное сообщество на прежнем уровне. "Правительство не разрешает Мадриду перейти на другую фазу, и он останется парализован. Нет технического объяснения. Мы готовы. Наша торговля рушится, мы каждую неделю теряем 18 тысяч рабочих мест", - написала в Twitter глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, представляющая правую Народную партию, оппозиционную испанскому правительству левых.

Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.

Число жертв коронавируса в Испании с начала эпидемии достигло 27,9 тысячи человек, из них в Мадриде – 8,9 тысячи. Сначала эпидемии в стране выявлено 232,5 тысячи случаев заражения, в Мадриде – 66,8 тысячи. За истекшие сутки в Мадриде умерли 18 человек (из 95 во всей Испании), было выявлено 112 новых случаев заражения (из 416).

В среду конгресс депутатов испанского парламента в пятый раз продлил режим повышенной готовности, введенный 14 марта – до 7 июня.