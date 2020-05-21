Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС

"Когда запустили " Северный поток — 2 ", Еврокомиссия начала думать, какие бы пакости в связи со всем этим предпринять и распространила действие Третьего энергетического пакета на трубы, идущие по воде. То есть теперь владелец газопровода имел право использовать только половину его мощности", — сказал Симонов.

Однако, подчеркнул он, первый трубопровод вовсе не подпадал под правила документа, поэтому заявку регулятору на его освобождение от директивы подали "на всякий случай". Эксперт добавил, что это также не является обнадеживающим прецедентом, но он не считает, что отказ BNA поступить также с "Северным потоком — 2" в конечном итоге повлияет на его работу.

"Это не значит, что газопровод будет работать только в половину мощности, надо дождаться рассмотрения другой, более сложной схемы. К тому же трубу еще надо построить", — заключил Симонов.

Ранее оператор Nord Stream AG сообщил , что BNA освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года.