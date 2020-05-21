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2020-05-21T01:35
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Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
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РИА Новости

Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС

01:35 21.05.2020
401026
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) освободить "Северный поток" от газовой директивы ЕС не означает, что то же самое сделают и с "Северным потоком — 2", заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с "Вечерней Москвой".
"Когда запустили "Северный поток — 2", Еврокомиссия начала думать, какие бы пакости в связи со всем этим предпринять и распространила действие Третьего энергетического пакета на трубы, идущие по воде. То есть теперь владелец газопровода имел право использовать только половину его мощности", — сказал Симонов.
Однако, подчеркнул он, первый трубопровод вовсе не подпадал под правила документа, поэтому заявку регулятору на его освобождение от директивы подали "на всякий случай". Эксперт добавил, что это также не является обнадеживающим прецедентом, но он не считает, что отказ BNA поступить также с "Северным потоком — 2" в конечном итоге повлияет на его работу.
"Это не значит, что газопровод будет работать только в половину мощности, надо дождаться рассмотрения другой, более сложной схемы. К тому же трубу еще надо построить", — заключил Симонов.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
19 мая, 17:17
Россия не будет пытаться влиять на Германию по "Северному потоку — 2"
Ранее оператор Nord Stream AG сообщил, что BNA освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года.
Однако решение регулятора не распространяется на "Северный поток — 2". Решение объяснили тем, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза на газотранспортные системы между государствами ЕС и третьими странами.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 37
Федеральное сетевое агентство ГерманииРоссияСеверный поток — 2Фонд национальной энергетической безопасностиКонстантин Симонов (политолог)Северный потокЕврокомиссияЕвросоюзГерманияЭкономика
Популярные комментарии
Правильно поступают Саудиты (Катар) в плане строительства трубопровода в европу! Хотите получать газ - стройте газопровод от наших границ сами за свои денежки. У нас же получается какой-то цирк уродцев!
21 мая, 02:06
Ferrum .
133512059
ты глупенький
21 мая, 05:07
Алексей Metal
2910007
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