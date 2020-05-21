Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) освободить "Северный поток" от газовой директивы ЕС не означает, что то же самое сделают и с "Северным потоком — 2", заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с "Вечерней Москвой".
"Когда запустили "Северный поток — 2", Еврокомиссия начала думать, какие бы пакости в связи со всем этим предпринять и распространила действие Третьего энергетического пакета на трубы, идущие по воде. То есть теперь владелец газопровода имел право использовать только половину его мощности", — сказал Симонов.
Однако, подчеркнул он, первый трубопровод вовсе не подпадал под правила документа, поэтому заявку регулятору на его освобождение от директивы подали "на всякий случай". Эксперт добавил, что это также не является обнадеживающим прецедентом, но он не считает, что отказ BNA поступить также с "Северным потоком — 2" в конечном итоге повлияет на его работу.
"Это не значит, что газопровод будет работать только в половину мощности, надо дождаться рассмотрения другой, более сложной схемы. К тому же трубу еще надо построить", — заключил Симонов.
Однако решение регулятора не распространяется на "Северный поток — 2". Решение объяснили тем, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза на газотранспортные системы между государствами ЕС и третьими странами.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"