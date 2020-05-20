Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило " Северный поток " от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.

"Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство предоставило газопроводу "Северный поток" исключение из основных положений Газовой директивы ЕС", - говорится в релизе.

Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года, уточняется там же.

Как отметил руководитель аналитического департамента брокерской компании Amarkets Артем Деев, решение регулятора фактически означает, что теперь "Северный поток" на протяжении 20 лет сможет работать на полную мощность. "По факту трубопровод в таком полном режиме работает с 2017 года, когда загрузка составила 93%, а в последующие годы – больше 100%. То есть решение регулятора – это юридическое подтверждение того, что проект работает на полную мощность и такая ситуация будет сохраняться на ближайшие 20 лет", - сказал он РИА Новости.

В конце прошлого года германский бундестаг принял поправку к закону об энергетике в соответствии с Газовой директивой ЕС. Согласно немецкому закону, Федеральное сетевое агентство должно было принять решение, распространяется ли действие директивы на "Северный поток". Обновленная директива требует, чтобы входящий на территорию Евросоюза газопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо газопровод в части, пролегающей на территории союза, принадлежал третьей компании.