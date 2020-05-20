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2020-05-20T20:43
https://ria.ru/20200520/1571748045.html
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
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РИА Новости

Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС

18:11 20.05.2020 (обновлено: 20:43 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
"Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство предоставило газопроводу "Северный поток" исключение из основных положений Газовой директивы ЕС", - говорится в релизе.
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Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года, уточняется там же.
Как отметил руководитель аналитического департамента брокерской компании Amarkets Артем Деев, решение регулятора фактически означает, что теперь "Северный поток" на протяжении 20 лет сможет работать на полную мощность. "По факту трубопровод в таком полном режиме работает с 2017 года, когда загрузка составила 93%, а в последующие годы – больше 100%. То есть решение регулятора – это юридическое подтверждение того, что проект работает на полную мощность и такая ситуация будет сохраняться на ближайшие 20 лет", - сказал он РИА Новости.
В конце прошлого года германский бундестаг принял поправку к закону об энергетике в соответствии с Газовой директивой ЕС. Согласно немецкому закону, Федеральное сетевое агентство должно было принять решение, распространяется ли действие директивы на "Северный поток". Обновленная директива требует, чтобы входящий на территорию Евросоюза газопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо газопровод в части, пролегающей на территории союза, принадлежал третьей компании.
Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" был запущен в 2011 году. В 2019 году "Газпром" экспортировал по "Северному потоку" 58,5 миллиарда кубометров газа.
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Северный потокЕвросоюзГерманияЭкономика
Популярные комментарии
То, что Германия показала себя надёжным партнером
20 мая, 18:15
ДГДмитрий Григорьев
20052005
Много слёз и соплей на украине из-за ненадёжных "партнёров". А для Газпрома это возможность использовать трубу на все 100%, а не на 50, как того требовала эта директива.
20 мая, 18:16
ТМТоварищ Мaузер
17651008
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