ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. ВВС США опубликовали видео вылета транспортного С-17 с 50 аппаратами ИВЛ на борту для доставки в Россию.
В среду самолет покинул базу "Марч" в Калифорнии и направился на базу "Довер" в Мэриленде, откуда он уже должен был вылететь в Москву. На этой базе РИА Новости, сославшись на регламент секретности, отказались сообщить, отправился ли борт в Россию. Получить комментарий в Агентстве США по международному развитию (USAID), по линии которого идет поставка, также не удалось.
Ранее в Белом доме РИА Новости подтвердили, что вылет должен состояться 20 мая.
Самолет доставит первую партию аппаратов, безвозмездно переданных властями США. Вторую партию из 150 штук, как ожидается, отправят 26 мая.
"Логистика этой перевозки несколько сложная. Нас уведомили за короткое время. Экипаж и самолет должны были получить дипломатические разрешения и визы", — сказала пилот С-17 подполковник Сьюзан Гордон.
Ее короткое интервью опубликовано на ресурсе DVIDS.
По ее словам, в общей сложности для экипажа эта миссия продлится несколько дней, потому что самолет будет доставлять и другие грузы. При этом членам экипажа придется по возвращении уйти на двухнедельный карантин.
"Прекрасно, что мы сможем сказать, что мы помогли русским людям получить важный груз", — добавила Гордон.
Соединенные Штаты остаются лидерами по числу заболевших COVID-19 и количеству летальных исходов от этого заболевания, Россия расположилась на второй строчке. Ранее Москва также помогала США аппаратами ИВЛ.
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