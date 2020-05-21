ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России

"Логистика этой перевозки несколько сложная. Нас уведомили за короткое время. Экипаж и самолет должны были получить дипломатические разрешения и визы", — сказала пилот С-17 подполковник Сьюзан Гордон.

По ее словам, в общей сложности для экипажа эта миссия продлится несколько дней, потому что самолет будет доставлять и другие грузы. При этом членам экипажа придется по возвращении уйти на двухнедельный карантин.