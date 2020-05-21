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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T01:20
https://ria.ru/20200521/1571759581.html
В ЮАР зафиксировали первую смерть младенца от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/151228/72/1512287214_0:186:2049:1338_1036x0_80_0_0_42476700591ceb5d620f544204cd02a2.jpg
РИА Новости

В ЮАР зафиксировали первую смерть младенца от коронавируса

01:20 21.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первый случай смерти новорожденного от коронавируса нового типа зафиксирован в ЮАР, сообщается на официальном портале министерства здравоохранения, посвященном COVID-19.
"С сожалением сообщаем о первой смерти новорожденного, связанной с COVID-19, речь идет о младенце двух дней от роду, который преждевременно появился на свет, вследствие чего у него возникли проблемы с легкими и ему потребовалась искусственная вентиляция сразу после рождения. Его мать была инфицирована COVID-19, и тест младенца также оказался положительным", - говорится в сообщении.
С начала вспышки коронавируса в ЮАР выявлено в общей сложности 18 003 зараженных. От последствий заболевания скончались 339 человек, излечились 8 950 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи и пациенты НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЮАРВ мире
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