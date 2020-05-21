В ЮАР зафиксировали первую смерть младенца от коронавируса

"С сожалением сообщаем о первой смерти новорожденного, связанной с COVID-19, речь идет о младенце двух дней от роду, который преждевременно появился на свет, вследствие чего у него возникли проблемы с легкими и ему потребовалась искусственная вентиляция сразу после рождения. Его мать была инфицирована COVID-19, и тест младенца также оказался положительным", - говорится в сообщении.