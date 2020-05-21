В ЮАР зафиксировали первую смерть младенца от коронавируса

"С сожалением сообщаем о первой смерти новорожденного, связанной с COVID-19, речь идет о младенце двух дней от роду, который преждевременно появился на свет, вследствие чего у него возникли проблемы с легкими и ему потребовалась искусственная вентиляция сразу после рождения. Его мать была инфицирована COVID-19, и тест младенца также оказался положительным", - говорится в сообщении.
С начала вспышки коронавируса в ЮАР выявлено в общей сложности 18 003 зараженных. От последствий заболевания скончались 339 человек, излечились 8 950 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.